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德智庫呼籲：美國、歐盟重啟貿協談判 共同應對中國

中國新聞組／北京24日電

隨著美國新政府上任，德國智庫、德國經濟研究所主任弗拉徹認為，雖然之前歐盟中國達成投資協議，但是「中國總是按照自己的規則行事」，而歐盟則應該和美國就共同的「遊戲規則」達成共識。

德國之聲報導，隨著美國新政府上任，德國修復和推進跨大西洋關係的呼聲也越來越高。德國經濟研究所（DIW）呼籲歐盟盡快發出倡議，與美國簽訂一份新的自由貿易協議。該機構主任弗拉徹在接受「奧格斯堡匯報」採訪時說：「我們應該和新一屆的美國政府就如何應對中國達成一致。為此，歐洲須致力於和美國達成一份新的貿易協議，在這份協議中，美歐雙方應該就共同的標準達成共識，而這些標準將在全球具有約束力。」

這位49歲的經濟學家對歐盟與中國簽訂的投資協議提出批評。相關協議文件在日前剛剛對外發布。「與中國達成協議雖然很重要，但是中國總是按照自己的規則行事」。弗拉徹認為，對於歐洲來說，最好的戰略就是「在強有力的跨大西洋夥伴關係助力之下，在全球的體制競爭中維護自己的利益」。

另據法廣網報導，歐盟公布「歐中全面投資協定」部分內文，歐盟強調取得中國市場准入及改善競爭環境的承諾，但中國沒有實質承諾將批准禁止強迫勞動國際公約。歐洲議會議員們說，歐盟急於達成該協議，不對中國嚴重和持續的侵犯人權行為採取具體行動，這可能損害歐盟捍衛人權的聲譽。

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