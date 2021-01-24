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美國學者：中美釋善意 可先重啟雙方領事館

記者呂佳蓉／北京24日電
美國的中國問題專家何漢理表示，中美兩國可以先從恢復高層對話或其他非官方的交流活動互相釋出善意。圖為時任美國副總統拜登（左）2011年8月首訪中國，中國國家主席習近平全程陪同。（取材自中新網）
美國的中國問題專家何漢理表示，中美兩國可以先從恢復高層對話或其他非官方的交流活動互相釋出善意。圖為時任美國副總統拜登（左）2011年8月首訪中國，中國國家主席習近平全程陪同。（取材自中新網）

美國資深的中國問題專家何漢理（Harry Harding）近日表示，北京應正視中美關係已出現高度「競爭性」的一面，中美兩國可以先從恢復高層對話或其他非官方的交流活動互相釋出善意，這包含重啟已被關閉的領事館。

美國之音報導，何漢理認為，中國仍陷在這幾年的「對等性制裁」的惡性循環中。不論是關稅、互關領事館、對企業和個人的制裁，或藉最新一波對美國卸任官員的制裁來向拜登政府示警。

他認為，如果中國還以口出威脅的方式，例如，「不合作就制裁」的方式來處理兩國關係，只會讓美中關係更加惡化。

據報導，何漢理表示，北京刻意拒絕承認美中關係的屬性已經有所轉變，雙方關係已轉化為具有高度「競爭性」的一面。因此，若有學者或輿論圈還在期待拜登上任後美中關係就會有所重置或大翻轉，那就太不切實際。針對北京對28名前川普政府高級官員進行制裁，何漢理指出，這其實意義不大，讓他感到憂心的是，美中所展現出的「受害人情結」。

何漢理說，中國近年來對自己的實力越來越有自信，因此，越來越不願意被美國推著走；他憂心中美雙方一直糾結在受害人情結下，期待對方要先採取善意的作為，雙方關係就難以跨出正面發展的第一步，「這是危險之處」。隨著中國祭出制裁，新任拜登政府和中國的蜜月期也告終了。

他呼籲，中美兩國可以先從恢復高層對話、或其他非官方的交流活動開始做起，來互相釋出善意。例如，互相重啟已被關閉的領事館，包括德州休士頓的中國領事館、以及成都市的美國領事館。

中國 美國 拜登

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