駐英11年…65歲劉曉明證實將離任

中國駐英國大使劉曉明。(中新社資料照片)

中國 駐英大使劉曉明20日在出席中英貿易協會線上座談會時，證實自己將會離任。英國 衛報去年底曾報導，65歲的劉曉明離任後將由外交部副部長鄭澤光接任，但中國官方尚未公布繼任人選。

本報系聯合報報導，據中國外交部網站消息，劉曉明表示，他從事外交工作47年，曾在非洲、美洲、亞洲、歐洲六個國家常駐。出使英國11年，是他第三次擔任中國駐外大使，也是駐外時間最長的一次。

他稱，「我很榮幸地成為中英關係史上任期最長的中國駐英使節和中國歷史上任期最長的駐外大使。」

聯合早報報導，劉曉明還回顧自己任內的成就，包括共同見證和推動中英互利合作引領新方向、推動中英貿易投資邁向新高度，以及推動中英金融和「一帶一路」合作取得新突破。

劉曉明指出，2015年中國國家主席習近平對英國進行「超級國事訪問」，開啟了中英關係「黃金時代」，指明了中英關系和務實合作大方向。

他也指出11年前中英之間「基本沒有標誌性的合作大項目」，但如今欣克利角C核電站、皇家阿爾伯特碼頭等多個中國在英投資旗艦項目正穩步推進。

劉曉明提到，中英積極推進在金融方面合作，「滬倫通」正式開通，多家中資企業在倫交所上市，開創中國與境外資本市場互聯互通先河；倫敦也成為世界第一大人民幣離岸交易中心和第二大人民幣離岸清算中心。

英國衛報去年12月底披露劉曉明將離任的消息，也提到在他任內，中英兩國關係曾於2015年達到高點，但此後開始走下坡。報導還稱，即將接任駐英大使的鄭澤光是美國 問題專家，1986年進入中國外交部工作，1990年起專注研究美國問題；2005至2008年出任駐美國公使，2015年起擔任外交部副部長。