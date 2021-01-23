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各讓一步？中智庫促開放谷歌換美解禁華為

中國新聞組／北京23日電
中國智庫提議，用放寬臉書、谷歌在中國使用，換美國停止打壓華為和抖音。（中新社）
中國智庫提議，用放寬臉書、谷歌在中國使用，換美國停止打壓華為和抖音。（中新社）

中國官方背景的「全球化智庫」21日發表分析美國拜登新政府走向報告指出，拜登對華政策或將趨向理性，中美貿易談判有望重啟；報告並建議北京放寬Google、Twitter、Facebook等美企赴中國投資經營，換取美取消對華為、TikTok、騰訊、阿里巴巴、小米等中企的打壓。

香港01報導，中國官方性質的智庫「全球化智庫」（Center for China and Globalization，CCG）發表名為「拜登時代的中國與美國：趨勢與應對」的報告分析，拜登的執政將呈現多個特點，在對華遏制上仍是美國兩黨共識，甚至可能強化，但相較美前總統川普，拜登對華政策預計將趨於理性，或將對中美關係呈現利好，貿易談判有望重啟。

報告指出，中美之間的多邊合作領域也可能擴寬，但面對仍可能到來的競爭與衝突，中國需及時準備全面的應對措施，有針對性地設計應急方案，在保證雙方貿易、文化與外交合作機會的同時反制美方的對華打壓。

報告並提出12條建議，其中包括中美相互放寬企業准入及市場競爭限制，美方取消對華為、TikTok、騰訊、阿里巴巴、小米等中國企業打壓，中方放寬谷歌、推特、臉書等美國高科技企業來華投資經營。

其他建議還有：中美適時恢復及創建雙邊高層次多渠道對話交流機制；中美歐建立三方對話協調機制；中美積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），同時邀請美國加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），中國應盡快開啟加入CPTPP談判成為中美對話平台，促進中美關係回暖。

在G7基礎上增加中國、俄羅斯、印度，召開G10國家氣候變化峰會；中美取消單邊貿易關稅；中美重啟雙邊投資協定談判；中美加強基礎設施、「一帶一路」和省州市地方政府間合作；中美恢復並放寬留學、媒體等人文交流；舉辦朝核問題四方會談等。

報告並指出，拜登執政將利好重啟全球化並邁向更高層次，同時為中國全球化提供新機會。預計拜登政府將以提高自身實力和重視外交、軟實力的理性方式，與中國展開競爭。在此背景下，中美的共同利益將成為拜登時代中美關係得到緩解的有利因素。

中國智庫提議，用放寬臉書、谷歌在中國使用，換美國停止打壓華為和抖音。(Getty...
中國智庫提議，用放寬臉書、谷歌在中國使用，換美國停止打壓華為和抖音。(Getty Images）

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