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貿戰續打？葉倫：暫不撤對中關稅 擬動用「各種工具」抗中

編譯劉忠勇／綜合報導
美國準財長葉倫 。（路透）
美國準財長葉倫 。（路透）

拜登上台後，中美貿易戰是否結束引起全球關注，準財長葉倫（Janet Yellen）21日向參議院金融委員會提交書面答詢時表示，拜登政府不會立即取消對中國貨品徵收的關稅，將全面評估中國執行美中第一階段貿易協議情況，同時會與盟友合作，對抗中國的「不公平」行動。

葉倫21日提交書面答詢內容給參議員，彭博資訊取得這份厚達100多頁的文件指出，葉倫討論的話題內容廣泛，包含貿易、匯率及制裁政策等。

在對中政策方面，葉倫重申，不會立即取消對中國加徵的關稅，拜登政府也將全面評估前總統川普的對中政策，包括北京執行第一階段貿易協議的情況。

她說，拜登政府也將使用「各種工具」對抗中國的「經濟劣行」，策略包括與盟國合作對抗中國的「不公平」行動，在更廣泛層面，美國需要在國際社會與中國的「經濟謀略」競爭，並建立與「一帶一路」有所區隔的夥伴關係。

針對匯率議題，葉倫重申美國不尋求本幣貶值的承諾，但也未提到財政部曾奉行的「強勢美元」政策。

她說，拜登政府將評估財政部、商務部及美國貿易代表署可以如何跨部門合作，「對干預匯市以獲取貿易優勢的國家有效施加壓力」。她認為，雙邊貿易逆差是衡量不公平貿易行為的一個指標，將「堅決反對」這種行為，但她也說，應該在美國與各國貿易關係的廣大脈絡下評估貿易收支，而非「用一套標準來框定全部」。

對於稅收政策，葉倫承諾與國會議員「合作」，決定年收入低於40萬美元的家庭是否仍可享有減稅待遇。

在財政部和聯準會（Fed）之間的協調方面，葉倫說，不會爭取恢復前財長米努勤逐步撤銷的一些Fed融通機制，同時承諾不施壓Fed改變資產購買範圍。

另據自由亞洲電台報導，美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究人員查德·鮑恩（Chad Bown）在21日發表一篇分析文章顯示，截至2020年12月，中國從美國進口的產品總額為1000億美元，而協議目標為1731億美元。這意味著，在執行協議的第一年，中國購買的所有產品僅達到目標的58％。

報導指出，報告依據中國海關總署數據計算，在協定第一年，中國向美國購買的製造業產品只達目標的60％，農產品部分只達64%，而能源產品部分僅達到目標的39％。隨著中美貿易協定邁入第二年，外界關注是否拜登上任後有重新談判的可能性。

美國南卡大學商務教授謝田表示，中國政府並無意願執行協定的內容，但拜登政府的對華貿易政策尚未出台，雙方的貿易協議未來是否有變數，還有待觀察。

中國 美國 拜登

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