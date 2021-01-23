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可北京直飛洛杉磯！中俄合製CR929寬體客機 拚35噸推力

中國新聞組／北京23日電
CR929大型寬體客機運載量大，對遠程航空意義重大。（視頻截圖）
CR929大型寬體客機運載量大，對遠程航空意義重大。（視頻截圖）

中俄合製的CR929寬體大飛機受外界關注，但去年一度傳出進度停滯的消息。據俄羅斯媒體21日報導，俄羅斯聯合航空製造集團表示，將為CR929寬體客機打造推力最大的航空發動機。

香港01報導，俄羅斯衛星通訊社21日報導稱，為CR929寬體客機配套的PD-35發動機項目，將採用聚合複合材料製造的零件。推力高達35噸的PD-35發動機，將是俄羅斯有史以來研製的推力最大的航空發動機。

俄羅斯聯合航空製造集團表示，PD-35發動機是最優先需要完成的項目，將使用聚合複合材料，並用預浸料和3D打印的方式製造發動機風扇葉片，預計今年完成兩種方式的對比測試，明年將首批風扇葉片樣品下線。

該集團表示，部分測試將在現有的PD-14發動機上進行，其成果或將用在這款發動機的改進型號上。

該飛機首飛被指將加快CR929寬體飛機發動機研發。（取材自微博）
該飛機首飛被指將加快CR929寬體飛機發動機研發。（取材自微博）

來源：Military China [email protected]

報導指，CR929項目在去年7月時，一度傳出進度停滯。當時據俄羅斯國際文傳電訊社報導，俄羅斯伊爾庫特公司稱，CR929的交付工作可能會在2028年至2029年開始，這比原來預計的時間晚了3至4年。不過，到了12月，中國商飛科技委常委、CR929中俄遠程寬體客機中方總設計師陳迎春表示，正在研製中的CR929項目穩步推進。

陳迎春介紹，CR929是中俄聯合研製的大型寬體客機，全機長63.3米、翼展61.2米、高17.9米，航程遠達1萬2000公里，最多可容納440名乘客。從北京或上海能直飛溫哥華、西雅圖、舊金山、洛杉磯等地。

陳迎春表示，2023年到2045年CR929交付後預計分享量約1000架。

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