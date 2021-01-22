中國國藥、科興疫苗 世衛擬3月審批

一份內部文件顯示，世界衛生組織（WHO）正在加快疫苗 的緊急授權審批，將在未來幾周或幾個月內，批准西方、中國 等研製新冠疫苗。以便推進疫苗接種進程，確保貧窮國家能儘快接受接種。其中，中國國藥集團和科興公司的疫苗申請後，最快可能在3月做出決定。

路透報導，COVAX內部文件稱，由英國瑞典合資藥企阿斯利康（AstraZeneca）開發、印度Serum Institute生產的疫苗可能在本月或下月獲得世衛 授權，韓國SK Bioscience生產的阿斯利康疫苗最早可在下月底獲批。

文件還顯示，世衛預計將在下月底批准美國藥企莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗，最早將在5月或6月批准美國企業強生（Johnson & Johnson）開發的疫苗。

文件指出，世衛還在考慮可能快速批准兩種中國疫苗。國藥集團和科興公司已提交申請，世衛組織正在對其疫苗進行評估，最早可能在3月做出決定。國藥和科興並未回覆置評請求。

新華社報導，智利公共衛生研究院20日宣布給予科興公司研發的新冠疫苗緊急使用許可。智利公共衛生研究院代院長加西亞當天在專家委員會投票結束後說，科興疫苗是一款安全和有效的疫苗。智利目前正與科興合作進行新冠疫苗三期臨床試驗。