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發文談新疆生育…中使館推特帳號被凍結

記者陳言喬／北京22日電
彭博報導中國駐美大使館推特官方帳號已被封銷十餘天。（取材自彭博）
彭博報導中國駐美大使館推特官方帳號已被封銷十餘天。（取材自彭博）

中國駐美國大使館推特官方帳戶被推特公司封鎖了。彭博報導，自1月8日以來，中國大使館帳戶一直沒有發布過任何新的消息。推特隨後證實凍結中駐美使館帳號，對此，華春瑩表示：希望推特公司秉持客觀公正原則，不要雙標。

環球網報導，推特公司21日證實「鎖定了中國駐美國大使館的推特帳號」，理由是該帳號8日發布的為中國新疆政策辯護的推文違反了該公司反對「非人性化」的政策。華春瑩隨後表示，我們對推特公司為此對中國駐美使館帳號採取限制措施表示不解，希望推特公司秉持客觀公正原則，不要在這個問題上採取雙重標準。要加強甄別，甄別出什麼是真正的虛假信息、什麼是謠言謊言、什麼是事實真相。

另據彭博報導，1月7日，中國使館帳戶曾發布一條涉及新疆政策的推文，該條推文說維吾爾族婦女不再是「生育機器」，但這條推文在發布超過24個小時後被推特刪除。彭博還稱，這條推文之後被推特寫有「此條推文不可訪問」的標籤所取代。

彭博在報導中稱，推特發言人證實，中國使館帳戶目前仍被鎖定。而中國使館帳號（@ChineseEmbinUS）雖然在這條推文後又發布了數條推文，但自1月8日以來，之後再沒有發布過推文。

中國駐美國大使館的推特官方帳號。（取材自推特）
中國駐美國大使館的推特官方帳號。（取材自推特）

推特 中國 大使館

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