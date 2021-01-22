邊示好、邊威脅 「北京遞出帶刺橄欖枝」

拜登 政府上台，中國 發出示好信號，中國外交部發言人華春瑩21日說：「只要下定決心，一切都有可能。」然而，就在前一天深夜，北京突然採取罕見做法，宣布制裁川普政府的28名官員；對此，分析認為，北京一方面講雙贏，一方面進行威脅，如遞出帶刺的橄欖枝。

美國 之音報導，華春瑩21日還表示，她相信「在雙方共同努力下，中美關係中『善良的天使』能夠戰勝邪惡的力量。」這裡她說的「邪惡」力量顯然指的是川普領導的上屆美國政府。在川普執政的四年裡，美中關係全面緊張，兩國在經貿、外交、軍事等領域進入「對抗性競爭」。

就在華春瑩向拜登新政府發出示好信號的前一天深夜，中國宣布對川普政府的28名官員實施制裁。制裁措施包括禁止這些官員及其家屬入境中國和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

據報導，分析人士指出，中共這次針對剛剛卸任的美國上屆政府主要官員群體進行制裁的做法，在國際政治中還是非常罕見的。

此舉立刻引起拜登政府的強烈反應。新一屆國家安全委員會發言人荷恩（Emily Horne）指出，這些制裁措施看來是要利用美國的黨派分歧，「美國兩大政黨都應該批評這項徒勞和刻薄的舉動。」

彭博社的執行編輯羅莎琳·麥蒂森（Rosalind Mathieson）周四發表題為「中國對拜登的微笑夾雜著威脅」的文章說，北京的言與行之間存在巨大的反差，一方面講雙贏，一方面進行威脅。美國政界對此已經有很清楚的認識。

法廣刊文指出，華春瑩21日的說法給人留下的感覺是，對美國新政府不抱太大希望中抱著希望，一句話，北京在謹慎觀望的同時伸出了橄欖枝。但有分析指，橄欖枝恐怕是帶刺的，至於和解，更像是分解，把拜登、川普兩朝區別對待，為中美這幾年關係惡化找到一個替罪羊，從而「放眼未來」。

文章表示，中方就這樣向拜登政府發出了邀請，但邀請得笨拙和魯莽，把剛執政的美國新政府與告別權力的川普政府尖銳對比。從外交層面來看，這樣做也做得十分的愚笨，不光制裁離職的前高官毫無作用，關鍵給人的感覺是殺雞給猴看，似乎要給正在接班的拜登政府畫一條不可逾越的底線。