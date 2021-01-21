懷念龐培歐？ 華春瑩：他帶來很多「樂趣」

中國外交部發言人華春瑩表示，前美國國務卿龐培歐帶來了很多的「樂趣」。(路透)

中共黨報人民日報旗下環球時報20日發表社評指出，美國 新舊政府20日不和諧的交接，川普 的告別演說，整體上淪為輿論的笑柄。

文章稱，川普強硬對華政策沒有給美國帶來任何實際好處，打貿易戰最終沒能縮小美國對華逆差，沒能把工作帶回美國。搞技術脫鉤，給少數大陸企業製造一時困難，但美國相關企業同時蒙受損失，此外這種制裁未能阻止大陸科技實力的整體進步。美方拉盟友共同對付中國 大陸，但只有很少量的表面進展，大陸的對外合作規模無疑呈繼續擴大趨勢。

文章指，川普對華政策的最大失敗就是看錯了時代，錯估了真實民意，同時又嚴重高估了美國遏制中國大陸的能力。美國的確仍然比中國大陸強大，但它的能力根本不夠以一種隨心所欲的方式削弱大陸。這種力量與意願的不匹配，導致美國對華戰略成為嚴重的地緣政治爛尾工程。

文章稱，中美之間的確存在戰略競爭，然而川普用四年時間證明遏制中國大陸不是美國聰明和現實的選擇。

另外，中國外交部20日舉行例行記者會，對於提問「是否會懷念龐培歐？」華春瑩毫不猶豫地回：「Of Course（當然）！」

華春瑩表示，龐培歐帶來了很多的「樂趣」，「每天我們都在看一場大戲」，龐培歐給自己與美國的國家形象、國家信譽造成的損害是難以彌補的，這對美國人民而言是非常悲哀的。