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中：望美聚焦合作 德媒：表態緩和

中國新聞組／北京21日電
中國外交部發言人華春瑩。（路透）
中國外交部發言人華春瑩。（路透）

美國當選總統拜登提名的內閣人選，包括準國務卿、印太協調員都表示出將對中國採取強硬的立場。對此，中國外交部20日做出被認為相對緩和的回應。

香港文匯報報導，拜登提名的國務卿布林肯19日在參議院舉行的提名確認聽證會上表示，川普政府對中國採取較強硬的立場是正確的。同時，對前國務卿龐培歐在諸多中國問題上的立場也表示認同。不過，布林肯強調，有別於川普政府，他將更加著重於與其他民主國家合作，聯合向北京施壓。

布林肯稱，所有國家中，中國對美國的利益構成了最大挑戰，這種對峙的關係不僅有對抗性，同時也具有競爭性。他指出，美國要與盟友合作，參與並領導國際機構，增加實力，應對中國。

中國外交部發言人華春瑩20日在例行記者會上，針對布林肯上述表態表示，關於布林肯先生在參議院聽證會上涉及到中國問題的一些表態，我想作三點回應：首先，中國的內外政策和戰略意圖是公開透明的，中方堅定不移走和平發展道路，始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。

第二，中方在中美關係、台灣、涉港、涉疆等問題上的立場是一貫、明確的。中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將堅定維護自身主權、安全、發展利益，我們堅決反對美方利用有關問題干涉中國內政，損害中方利益，抹黑中方形象。

第三，我們希望美方正確看待中國和中美關係，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正確的軌道，向前發展，這符合中美兩國的共同利益，也是國際社會的普遍期待。

另有記者提問稱美國白宮國安會「印太協調員」提名人坎伯近日表示，中美關係如沿著當前道路走下去，將進入非常可怕的境地。雙方應暫停針鋒相對的做法，設立合適的接觸渠道和機制，並採取一些溫和步驟，向對方發出改善關係的積極信號。中方對此有何評論？

華春瑩說，中美之間雖然存在分歧，但擁有廣泛共同利益和合作空間，並對世界和平與發展負有特殊責任。我們致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定捍衛國家主權安全發展利益。希望美國新一屆政府同中方相向而行，加強對話，管控分歧，拓展合作，推動中美關係盡快回到正確發展軌道。

德新社認為中國的表態顯得相對緩和。

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