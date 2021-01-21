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強硬抗中？ 重返2大協議 美中試金石

記者張加／綜合報導

美國總統當選人拜登就職前一天，其提名的國務卿、國防部長、財政副長、國家情報總監等人出席參院聽證會，皆談及中國大陸挑戰與可能因應措施；從他們的言論可預期，拜登政府將不再軟處理中國大陸問題，也不會走回歐巴馬時代的「友中」路線。

布林肯、財長提名人葉倫、國防部長提名人奧斯丁、準國家情報總監海恩斯、國土安全部長梅奧卡斯19日分別出席聽證會，如外界預期，多數官員在聽證會上都面臨「中國必考題」，他們也有備而來。

布林肯指中國大陸無疑對美國構成最大挑戰，並誓言「我們可以勝過中國」。葉倫則說，中國顯然是美國最重大的戰略競爭對手，並提及北京竊取智慧財產權、強制技術轉移等不公平舉措，拜登政府準備動用全部工具解決這些問題。

海恩斯則指出，大陸在很多方面都是美國的敵手，聚焦中國大陸挑戰將是優先要務。

不過，有媒體分析，拜登團隊日前已表明，拜登上任後，在國際領域，將致力於重返「巴黎氣候協議」和「伊朗核協議」，但這皆在中國掌握中；2016年生效的「巴黎氣候協議」來之不易，但川普以恢復美國經濟之名，2019年宣布美國退群，中國順勢而起。至於「伊朗核協議」 ，中國更是深耕伊朗關係許久。

報導指出，針對美國重返兩協議，中方布局已久。這兩大協議將成為拜登與中國國家主席習近平摸索中美新局的試金石。

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