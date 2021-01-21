畫底線‥拜登甫就職 中制裁龐培歐等28人

專家認為中國將是拜登今年最大的地緣政治挑戰，圖為2013年時任美國副總統的拜登，在北京會晤時任中國國家副主席習近平。（路透）

拜登甫就任美國 總統，中國 外交部就在21日凌晨宣布，對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名美國「反華政客」實施制裁。包括前國務卿龐培歐，曾訪台的前衛生部長阿查爾、前國務院次卿克拉奇等。

根據中國外交部聲明：「這些人及其家屬都將被禁止入境中國大陸和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也被限制與中國打交道、做生意。」

中國外交部稱，過去幾年美國一些反華政客策劃、推動實施一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害中國的利益，嚴重破壞中美關係。中方決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁。

列制裁名單的還包括：前白宮國安顧問波頓、歐布萊恩、前白宮貿易顧問納瓦羅、國務院前亞太助理國務卿史達偉、白宮前副國安顧問博明、以及前任白宮資深顧問班農等人。

環球時報引述國際關係事務學者指出，北京 選在美國新舊政府交接之際宣布對美國離任官員制裁，「既是對前任政府的合理反制，也是為未來中美關係『定下基調，劃清底線』。」

中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，選擇這一時間節點傳遞出非常明確的信息：一方面懲戒前任政府官員，令他們認識到他們對中方的打壓、抹黑、誣陷一定會有後果；「另一方面，這也是在為未來中美關係主動定下基調：美國在制定、實施對華政策時，必須尊重中方核心利益，遵守『規則的底線』。」

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明則說，「絕不能出現在台上打『中國牌』，下台後繼續吃『中國飯』的情況。」復旦大學教授沈逸認為「清算的時候到了」，這次制裁和以往不一樣的地方是提到親屬以及相關企業和機構，傳遞出一個很清晰的信號：當這些官員通過旋轉門進入商界後，任何一家企業如雇傭這些人，就要面臨中國市場的利益損失。

美國之音報導，「北京之春」名譽主編胡平認為：北京的制裁只是一種姿態，表示以牙還牙、以眼還眼。而中國問題專家，電子報「外國人看中國」(Sinocism) 的創辦人利明璋（Bill Bishop） 在推特發文表示，北京刻意挑選拜登發表就職演說的時刻發布制裁名單，會被看作是「故意的不尊重」，北京傳達的信息是，「如果你不「『好好的』應對中國，賺錢潛力就要泡湯。」

此外，BBC報導指出，新華社在英文推特上貼出「總算走了，唐納德·川普！」（Good Riddance, Donald Trump!），認為這可見北京已經對川普政府的政策感覺無法忍耐。另有美國媒體認為，儘管拜登任期內的中國政策會更加「有規矩」，但是認為拜登的對華政策將「軟」下來的人可能會失望。