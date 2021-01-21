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反制病毒甩鍋 華春瑩：美應開放調查德特里克堡實驗室

中國新聞組／北京21日電
美國德特里克堡（Fort Detrick）被中國發言人暗指是新冠病毒來源。（Getty Images）
美國德特里克堡（Fort Detrick）被中國發言人暗指是新冠病毒來源。（Getty Images）

針對美國前國務部龐培歐及部分美媒指中國不配合新冠病毒溯源調查，外交部發言人華春營昨天否認並反批，美國才應開放德特里克堡生物實驗室讓世衛專家調查。中國多家官媒隨即報導起底德堡實驗室稱，該實驗室去年關閉後不久，美國就出現症狀類似新冠病毒的「電子菸肺炎」，暗諭該實驗室關閉與新冠病毒疫情有關。相關話題也迅速衝上微博熱搜。

華春瑩昨天在外交部例行記者會上，回答記者有關「龐培歐稱掌握信息，指責武漢病毒研究所人為製造及洩露病毒，武漢病毒研究所同軍方秘密合作」等問題時表示，上述文件中提到的所謂中國政府阻止溯源調查和進行「虛假宣傳」與事實完全不符。

華春瑩並話鋒一轉表示，如果美方真的尊重事實，就請開放德特里克堡基地，並就美海外200多個生物實驗室等問題公開更多事實，請世衛組織專家去美國開展溯源調查，回應國際社會關切，用實際行動給國際社會一個交代。希望美國個別政客，尊重科學，停止搞「甩鍋」和政治博弈把戲。

綜合外交部官網、新華網、CGTN及北京日報等的「起底」報導，位於馬里蘭州的德特里克堡生物基地是美軍最重要的生物防禦技術研究機構，該基地近來頻被關注，是美媒曝出2019年7月該實驗室關閉後，美國於2019年8月就爆發一場大規模「流感」導致1萬多人死亡，美國政府至今卻不願解釋清楚突然關閉的原因。

報導說，更加撲朔迷離的是，美國於2019年10月舉辦代號為「201」的全球流行病演習，演習模擬一種新型人畜共患病冠狀病毒（CAPS）的爆發，病毒由蝙蝠傳播給豬，再傳播給人，最終變異為可在人與人之間傳播，從而導致一場傳染嚴重的流行病。腳本與新冠疫情發展的相似度頗高。

大公報報導指出，德特里克堡基地為美軍和中情局實驗各種致命病毒和毒藥，如今儲存有伊波拉病毒、炭疽桿菌等數十種致命製劑與毒素，卻不時傳出伊波拉病毒泄漏、炭疽等致命菌株毒株丟失等事件。

北京日報報導，2019年7月，德特里克堡生物基地突然關閉，關閉後不久的8月，附近地區就暴發了莫名其妙的「電子菸疾病」（vaping illness），症狀是連續幾天出現嘔吐、發燒和疲勞，和嚴重的呼吸短促，也有患者有肺炎症狀。當時經分析像是接觸有毒化學物質導致。而伴隨著電子菸疾病而來的，就是美國十年來最嚴重的流感季之一，美媒報導有人懷疑此疫情就是新冠病毒，但當地衛生部門否認。

美國 疫情 中國

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