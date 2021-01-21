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馬雲神隱88天後視訊現身 激勵阿里股價飆升

記者林汪靜／綜合報導
神隱近三個月後，阿里巴巴創辦人馬雲廿日透過視訊現身，立刻推升阿里股價大漲。（路透）
神隱近三個月後，阿里巴巴創辦人馬雲廿日透過視訊現身，立刻推升阿里股價大漲。（路透）

阿里巴巴創辦人馬雲20日在「馬雲公益基金會」舉辦的「鄉村教師獎」頒獎典禮上以視訊方式致詞，在當局去年11月暫停螞蟻集團上市計畫後，馬雲就消失在大眾視野中，今次是他消失近三個月後首度公開現身。不過，是否代表馬雲去年10月一番批評金融監管的爭議言論已平息，或官方對其龐大集團金融業務整頓已告段落，仍有待觀察。

據天目新聞報導，馬雲昨以視訊連線的方式，與100名鄉村教師「雲端」見面，並發表談話。馬雲與鄉村教師的連線並非首次進行，馬雲公益基金會負責人指出，自2015年起，每年臘八節，基金會都在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，馬雲都會親自到場給獲獎的鄉村教師、校長頒獎，但今年由於疫情影響，頒獎典禮首次由線下改為線上，而馬雲也準時出現在「線上會場」。

該負責人又表示，馬雲「前不久還去了併校後的鄉村寄宿制學校桐廬縣玉華小學」，但並未提到他造訪這座學校的具體時間。

值得注意的是，馬雲此次現身，是自去年10月24日在第二屆外灘金融峰會發言後的首次露面，時隔88天。

馬雲這次視訊露面，也刺激了阿里巴巴港股股價激升。阿里巴巴港股股價昨日股價飆漲逾8%，股價成為265元（港幣，下同），市值為5.73兆元。阿里系概念股也隨之集體拉升，阿里健康漲逾17%，歲寶百貨漲逾1%、高鑫零售漲逾4%，阿里影業上漲3%。

去年10月24日第二屆外灘金融峰會上，馬雲批評中國銀行體系和金融監管為「當舖思想」，還稱金融「沒有系統性風險」，因為「沒有系統」。相關言論被指激怒北京當局。此後，監管機構調查螞蟻集團金融業務風險，上市計畫也被暫停。螞蟻集團被迫進行全面改革。

阿里考慮出售百世持股

路透報導，在紐約上市的中國物流公司百世集團因為股價表現不佳，正在考慮出售事宜，而阿里巴巴是正是百世最大股東。

兩位參與磋商的消息人士表示，百世市值目前僅為2018年首次公開發行(IPO)時的五分之一。阿里巴巴、百世集團CEO兼總裁周韶寧可能出售所有持股。阿里巴巴和周韶寧的持股分別為33%和11%。

但阿里巴巴在一份郵件聲明中稱這些信息不實。

螞蟻集團上市觸礁後，創辦人馬雲首度公開露面。（取材自推特）
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