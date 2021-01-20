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滯中7個月！載澳煤的印度商船離開了

中國新聞組／北京20日電
載運澳洲煤的印度商船Jag Anand。（取材自國際船舶網）
載運澳洲煤的印度商船Jag Anand。（取材自國際船舶網）

中澳僵局持續，大批載有澳洲煤礦的運煤船被堵在中國港口外。不過，全印度廣播公司報導，滯留在中國京唐港七個月、運載澳洲煤炭的印度商船Jag Anand於1月18日抵達日本，進行船員變更，所有船員將在接下來的36個小時內飛回印度。船運公司表示，該商船在幾天之內將返回河北唐山市京唐港，重新排隊。

環球時報引述半島電視台18日稱，據外媒統計，目前仍有約55艘載有澳洲煤炭的散貨船在中國港口徘徊，船上多數是印度船員。Jag Anand上船員的「人道主義危機」曾引發多方關注，澳洲政府將此歸咎於「中國限制澳煤炭進口」。中國外交部發言人曾表示，這艘散貨船自2020年6月以來一直停泊在河北省京唐港附近錨地，中方從未限制其離開。貨運方出於商業利益的考慮，不願意調整該船的運行安排，才是導致有關情況的真正原因。

國際船舶網指出，Jag Anand號是印度大東方航運（Great Eastern Shipping）旗下一艘17萬9250載重噸煤炭運輸船。該船於去年5月24日離開澳洲昆士蘭州格拉德斯港前往中國，自6月13日以來就一直停留在中國北部京唐港的位置上，不曾移動，船上23名船員因而被困船上數月無法下船。

去年年底，印度全國海員工會（NUS）積極開展對船上23名船員的營救活動，並要求國際海事組織（IMO）介入此事，幫助滯留船員盡快下船。工會秘書長AbdulganiSerang當時將這艘船形容為「海上監獄」，稱船員被困數月已經疲憊不堪，船上的補給和藥品已消耗殆盡。

中國 印度 澳洲

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