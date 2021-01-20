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「說好的祖國帶你回家呢？」2老人登機前被阻返中

中國新聞組／北京20日電
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)
「祖國接你回家」自電影「戰狼」熱播後， 便成常用語。 (Getty Images)

新冠疫情在全球爆發以來，滯留在海外的中國公民回國之路愈來愈艱難。一名旅美華人在網上披露父母無法回中國的經歷，因為「非必要，不緊急」的關係，中國大使館在最後一刻沒有發放綠碼給他們，兩個老人最後拖著行李在機場眼睜睜看著飛機離開。網友感慨「說好的祖國帶你回家」似乎成為過去式。

美國之音報導，在北美一個流行的華人網站上（huaren.us）這幾天流傳著一個熱帖「和大家講講我父母AA127航班拿到紅碼無法回國的經歷」。該帖子1月14日晚間發出，一周裡引起了22萬6000多人查看，913個跟帖。

這個帖子的主人說，她的父母本來應該坐著1月13日的美國航空飛往上海，可是中國大使館最後沒有給他們發放綠碼，拒絕的理由是「非必要，不緊急」。

熱帖的主人解釋說，自己的父母都是旅行簽證，也通過了48小時內核酸檢測和血清抗體（IgM）檢測雙陰性證明。兩人因為疫情滯留美國已經一年了， 在美國的簽證在飛機起飛後第二天就過期。

中國大使館的通知沒有明確說明什麼是「緊急、必要」的旅行，僅在通知中列出一些非必要、非緊急旅行的例子，例如來美過聖誕節、為了洋戶口入境美國產子。

該帖子主人表示，他們理解因為中國國內的疫情不希望中國公民回國，但是大使館不應該在距離登機口「關閉」十分鐘的時候才給在機場的人發放紅碼。

帖主還說，當時現場滯留的乘客都很憤怒，後來乘客們決定舉牌抗議，可是要照相的時候，很多人默默的走了。就算有勇氣舉起牌子的人，也選擇把臉擋住，「因為擔心國內的家人受牽連」。

報導指出，北美華人旅行社flychina.com工作人員說，自上周起，就有旅客返回中國陸續被拒絕。她建議，如果不急的話，先不要買票，免得出現不必要的經濟損失。

中國熱播電影「戰狼2」曾提到中國護照「能把你從世界各地任何一個地方接回家」，祖國的強大讓海外華人很有感。但在2021年，中國大使館卻告訴海外的中國公民「非必要、非緊急、不旅行，請你不要回家」。

中國 美國 大使館

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