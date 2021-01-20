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川普卸任前再出拳…下令清查「敵對國家」製造的無人機

中國新聞組／北京20日電
美國消防局人員在一會展上參觀一款大疆無人機。（新華社）
美國消防局人員在一會展上參觀一款大疆無人機。（新華社）

美國總統川普在任期最後仍竭力打擊中國，美國之音報導，川普頒布一項新的行政令，要求聯邦政府各部門評估並準備停止使用「敵對國家」製造的無人機，此舉被指主要針對中國無人機巨頭大疆創新。此前，美國商務部已將大疆創新列入美國貿易黑名單，限制該公司採購關鍵的美國產品技術。

據報導，川普18日下達的這份行政令說，美國聯邦政府使用無人機的運作可能涉及到評估、採集和維護敏感數據，使用敵對國家製造和研發的無人機和關鍵配件可能讓這些國家接觸到這些數據，或者讓有關數據被傳送到這些國家。此外，讓美國國內廠家有能力生產無人機和關鍵配件對維護國防安全和軍工企業的實力至關重要。

報導指出，行政令要求聯邦政府各部門主管立即評估本部的具體情況，決定停止採購敵對國家製造和研發的無人機，在60天內就本部目前擁有或者通過承包商使用的相關無人機資料向國家情報總監、科學與技術政策辦公室主任匯報。在180天內，國家情報總監與國防部長、司法部長以及國土安全部長和其他相關機構主管向總統遞交一份報告，評估聯邦政府現有無人機對國家安全帶來的風險，並提出潛在的補救措施，包括停止使用和快速清除這些無人機。

據悉，這份行政令將敵對國家定義為朝鮮、伊朗、中國、俄羅斯，以及商務部長認定的長期或嚴重危害美國國家或者經濟安全的任何國家、地區和外國非政府實體。

2020年美國「國防授權法案」已經禁止聯邦政府部門使用或採購中國製造的無人機系統。

位於中國深圳的大疆創新目前在民用無人機行業獨占鰲頭，在美國的市場占有率超過70%。報導表示，美國許多州、地方政府以及電力和運輸部門與企業仍然在大量使用大疆創新的無人機。

觀察者網報導，中國外交部發言人華春瑩19日在例行記者會上對此回應表示，在這類問題上中方的立場是非常清楚的，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，抹黑和打壓中國特定企業的霸凌行徑，將科技政治化的做法，只會損害美國自身的利益、形象和信譽。我們敦促美方恪守公平競爭市場原則，停止對非美國企業的無理指責和打壓，為中國企業提供公平、公正和非歧視的營商環境。

大疆20日則回應稱，該公司對此決定感到失望，但將「繼續在美國銷售」，美國的客戶可以繼續購買和使用大疆的產品。

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