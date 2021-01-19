殺雞儆猴？ 中制裁美涉台港表現惡劣官員

中國外交部發言人華春瑩。（翻攝中國外交部網站）

中國 外交部發言人華春瑩 昨天表示，鑑於美方錯誤行徑，中方決定對在「台灣問題」上表現惡劣的美方負責官員實施制裁。同時，也決定在對涉港問題上表現惡劣、負主要責任的美方人員「對等制裁」。

不過，華春瑩並未明確說明制裁的對象有哪些人員以及具體制裁名單。據不具名的國關學者表示，雖然川普政府官員卸任在即，但制裁可以產生「殺雞儆猴」之效。

澎湃新聞報導，美國 務卿龐培歐9日宣布取消現行美台交往限制，北京強烈不滿。華春瑩昨天稱，鑑於美方錯誤行徑，「中方已決定對在台灣問題上表現惡劣的美方負責官員實施制裁」。

據台北中國時報引述該名國關學者指出，這次中國反制美國官員，但他們的任期只剩下兩天，這樣的制裁有用嗎？中國去年制裁特定美方人士不得訪港，或是訪中國時有諸多限制，預計這次也不例外，「當這些官員卸下官職成為平民後，要訪華、訪港依舊困難重重，同時也做給新上台的拜登政府看，起到殺雞儆猴的作用」。

另外，港府日前大舉逮捕50多名泛民派人士，美方宣布對中共中央港澳工作協調小組副組長尤權等六名北京和香港官員實施制裁。華春瑩18日表示，「中方已決定對在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁」。