1日30推！龐培歐狂罵中國 環時：瘋了

美國國務卿龐培歐。（路透）

美國國務卿龐培歐 在美國時間16日從早到晚發了30多條推特，除一兩條之外全都是罵中國的，環球時報社評指出，看上去龐培歐很像是「瘋了」，指他還有幾天就要結束國務卿任期，卻拚命利用最後的時間「外交突襲」猛刷存在感，爭取在未來政府的外交政策中留下他的影子。

評論文章指出，其實川普政府已經癱瘓了，閣員中多人辭職，其他人也大多低調留守。龐培歐是個例外，但他的很多表現已經非常不像是「國務卿」的，而是他「個人的」。他做了一系列針對中國以及古巴、伊朗等的突襲式決定，十分突兀。

文章指出，美國的體制能夠允許在過渡期實施如此嚴重的政治破壞，讓人嘆為觀止。龐培歐很個人化的東西得以不受阻攔地展現為超級大國的對外政策宣示，這樣的「民主政治」簡直就像兒戲。

文章指出，「希望拜登政府上台後，積極考慮廢除上屆政府在最後一段時間裡以突襲方式出台的所有外交決定，而不要順水推舟，讓它們合法化或半合法化」。文章稱，拜登團隊表示將很快重新加入《巴黎協定》和世衛組織等，糾正川普政府的若干錯誤。但這是遠遠不夠的。龐培歐在最後時刻主導的外交突襲同樣應當廢除。

文章表示，這屆美國政府拒絕安靜地下台，川普鼓動支持者鬧事，這是明面上的抵制，龐培歐給下屆政府的外交政策挖坑埋雷，則是變相的抵制，其產生的實際破壞力一點也不小於川普的支持者們衝擊國會。準確說，龐培歐就是對美國外交政策交接傳統和規則的野蠻衝擊者，他比出現在國會山的「暴徒」更加惡劣。

文章指出，龐培歐作為只剩下幾天任期的國務卿，其表現已經「脫相」，中國的注意力已經轉向拜登團隊。後者有一個修正前屆政府極端政策的窗口期，即使美國兩黨都主張對華強硬，也不該影響這種出於理性的調整。