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路透：川普下台前再打華為 禁美企供貨

中國新聞組／北京18日電
路透指出，美國商務部已宣布有意拒絕為數眾多向華為供貨的許可證申請，並撤銷至少一份先前核發的許可證。（歐新社）
路透指出，美國商務部已宣布有意拒絕為數眾多向華為供貨的許可證申請，並撤銷至少一份先前核發的許可證。（歐新社）

路透引述知情人士說法報導，美國總統川普政府通知英特爾公司（Intel）等數家中國華為公司的供應商，當局正撤銷向華為供貨的若干許可證且有意拒絕其他數十個供貨許可申請。這個行動可能是川普執政期間針對華為的最後一次行動，這是削弱這家全球最大電信設備製造商的長期努力中的最新行動。

路透掌握一封記錄相關行動的電郵顯示，美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）15 日指出，美國商務部已經宣布「有意拒絕為數眾多向華為供貨的許可證申請，並撤銷至少一份先前核發的許可證。」

電子郵件指出，這些行動牽涉半導體產業的多種產品，電郵還詢問各家公司是否已收到通知。

電郵寫道，各家公司等待當局批准許可證已經等了「好幾個月」，但川普政府任期剩下不到一星期，處理相關問題會是一項挑戰。美國總統當選人拜登即將於1月20日就任。

英特爾公司發言人沒有立即發表評論，美國商務部發言人及半導體工業協會發言人也沒有立即回應置評請求。

另據法廣網報導，在短短1年半之間，華為已對20家中國半導體相關企業戰略性投資，其中涉及半導體的設計輔助工具、材料、製造及檢查設備等廣泛領域。在因美國政府管制、使用美國技術受到限制的背景下，華為力爭自主構建半導體供應鏈。

據日經亞洲(Nikkei Asia)援引兩名消息人士指稱，華為耗費1年半收購20家與半導體相關的公司，其中有50％都是在近5個月內完成交易。該報導說，據FX168財經報社援引消息指出，多名知情人士表示，華為還正在悄悄地在深圳總部建設小型芯片生產線，用於研究目的。

據日本經濟新聞報導，華為主要通過其2019年成立的投資公司哈勃科技投資對半導體相關企業進行投資。該媒體分析顯示，發現哈勃自2019年4月至2020年底已對25家中國科技企業注資，其中有20家與半導體行業相關，這些企業的業務包含半導體設備、關鍵材料、設計工具等，同時也包含許多晶圓設計企業，都是為了加大投資，補齊被美國出口管制而缺乏的部分，降低對美國科技的依賴程度。

美國 華為 投資

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