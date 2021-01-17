與復旦簽約 匈牙利擬設歐盟首座中國大學分校
匈牙利政府計畫設置首座位於歐盟的中國大學分校，凸顯匈牙利不顧美國和西方對中國在中歐部分地區日益加深的影響的擔憂，決心繼續尋求與北京發展更加密切的關切。
自由亞洲電台引述國際媒體報導，三年前，匈牙利總理歐本（Viktor Orbán）領導的政府迫使中歐大學（Central European University）遷離布達佩斯，主要理由是這是出生在匈牙利的金融慈善家索羅斯（George Soros）資助的大學，而索羅斯長期以來是民粹主義陰謀論者攻擊的目標，也是這位匈牙利領導人所倡導的「不自由的民主」的批評人士。
報導說，匈牙利政府現在又計畫設置首座位於歐洲聯盟的中國大學分校。匈牙利上月簽署初步協議，允許中國上海的復旦大學到匈牙利首都布達佩斯設置分校。歐本政府表示，計畫對復旦分校提供財政資助。這所分校計畫2024年開張，首批招生大約6000人。復旦分校將提供經濟、國際關係、醫學和技術科學的學位。匈牙利政府官員說，他們希望這所分校最終會促進中國對匈牙利的投資。
有分析人士說，歡迎復旦設置分校是歐本取悅中國和俄羅斯的表現之一。
匈牙利前駐美國和北約大使西蒙尼表示，歐本「將中國和俄羅斯視為西方的替代選項。」他上星期在華盛頓「國會山報」發表評論文章說，「即將就任的拜登政府努力重建跨大西洋關係的時候應該注意。」
匈牙利去年11月延長與中國的文化、科學和教育協議。政府發言人說，這符合匈牙利政府對中國「一帶一路」倡議計畫的支持。這個上千億美元雄心勃勃的跨洲貿易和基礎設施項目覆蓋了歐亞、歐洲以及中東和非洲部分地區。
這項計畫不僅在美國引起不安，也引起了歐盟領導人的擔憂。他們擔心北京方面在歐洲日益增加的政治影響，擔心中國把商業、投資和教育用作外交戰略工具。
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