與復旦簽約 匈牙利擬設歐盟首座中國大學分校

匈牙利歡迎復旦大學到布達佩斯設立分校。(本報資料照片)

匈牙利政府計畫設置首座位於歐盟的中國 大學分校，凸顯匈牙利不顧美國 和西方對中國在中歐部分地區日益加深的影響的擔憂，決心繼續尋求與北京 發展更加密切的關切。

自由亞洲電台引述國際媒體報導，三年前，匈牙利總理歐本（Viktor Orbán）領導的政府迫使中歐大學（Central European University）遷離布達佩斯，主要理由是這是出生在匈牙利的金融慈善家索羅斯（George Soros）資助的大學，而索羅斯長期以來是民粹主義陰謀論者攻擊的目標，也是這位匈牙利領導人所倡導的「不自由的民主」的批評人士。

報導說，匈牙利政府現在又計畫設置首座位於歐洲聯盟的中國大學分校。匈牙利上月簽署初步協議，允許中國上海的復旦大學到匈牙利首都布達佩斯設置分校。歐本政府表示，計畫對復旦分校提供財政資助。這所分校計畫2024年開張，首批招生大約6000人。復旦分校將提供經濟、國際關係、醫學和技術科學的學位。匈牙利政府官員說，他們希望這所分校最終會促進中國對匈牙利的投資。

有分析人士說，歡迎復旦設置分校是歐本取悅中國和俄羅斯的表現之一。

匈牙利前駐美國和北約大使西蒙尼表示，歐本「將中國和俄羅斯視為西方的替代選項。」他上星期在華盛頓「國會山報」發表評論文章說，「即將就任的拜登政府努力重建跨大西洋關係的時候應該注意。」

匈牙利去年11月延長與中國的文化、科學和教育協議。政府發言人說，這符合匈牙利政府對中國「一帶一路」倡議計畫的支持。這個上千億美元雄心勃勃的跨洲貿易和基礎設施項目覆蓋了歐亞、歐洲以及中東和非洲部分地區。

這項計畫不僅在美國引起不安，也引起了歐盟領導人的擔憂。他們擔心北京方面在歐洲日益增加的政治影響，擔心中國把商業、投資和教育用作外交戰略工具。