王毅訪菲律賓 允捐50萬劑新冠疫苗

中國外交部長王毅（右）16日在馬尼拉與菲律賓外長陸辛（左）會面，承諾將捐贈50萬劑新冠疫苗給菲國。（中央社）

中國 外交部長王毅 16日在馬尼拉與菲律賓外長陸辛會面，承諾將捐贈50萬劑新冠疫苗 給菲國，並見證中菲雙方簽署價值5億元人民幣（約7713萬美元）援助協議。

中央社報導，中國國務委員兼外長王毅15、16日訪問菲律賓。菲國外交部發布新聞稿指出，兩國外長會面時，王毅告訴陸辛，為信守中國國家主席習近平對菲律賓總統杜特蒂的承諾，中國將捐贈50萬劑新冠疫苗給菲國。

新聞稿表示，兩國外長同意，在有爭議的海事議題上的分歧不代表菲中雙邊關係的全部。兩人重申菲中雙方對相互尊重、遵循國際法和平解決問題及探索可能合作領域的承諾。

兩人會面最後，陸辛和王毅見證菲國財政部次長約文與中國國家國際發展合作署副署長鄧波清簽署「菲中經濟技術合作協議」。

新聞稿指出，這項協議下，中國將援助5億元供菲國民生、基礎設施及杜特蒂當局其他重大發展計畫的可行性研究之用。

菲國外交部表示，杜特蒂上任後，這是菲中雙方簽署的第七項援助協議。根據這幾項協議，北京當局合計援助菲國資源達32.5億元。

另據中國外交部新聞稿，杜特蒂16日會見王毅時說，菲方非常感謝中方為菲律賓抗擊疫情提供的大力支持，尤其是及時贈送疫苗，期待與中方加強疫苗合作。