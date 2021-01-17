100萬劑中國國藥新冠疫苗到了 塞爾維亞總統親接機

中國疫苗的運抵塞爾維亞。(新華社)

當地時間16日，塞爾維爾採購的100萬劑中國 國藥滅活疫苗 抵達了首都貝爾格萊德的國際機場。總統武契奇冒著嚴寒，親率衞生部長隆查爾等官員在停機坪迎接。中國疫苗是塞爾維亞採購的三種疫苗中最先大批量到貨，武契奇感謝中國及時幫助塞爾維亞抗疫。

央視新聞報導，16日是塞爾維亞傳統新年的第二天，早上9時50分左右，載運100萬劑中國國藥滅活疫苗的塞爾維亞航空貨機降落貝爾格萊德，武契奇與當地政府官員在中國駐塞大使陳波陪同下到現場等候、迎接，塞爾維亞十餘家媒體也對中國疫苗抵達進行現場報導。

武契奇接受央視記者採訪時表示，他在任何場合都不會掩飾對中國的熱愛，他希望再次表達對於中國在幫助塞爾維亞抗擊疫情中所給予的方方面面支持的感謝。

報導說，截至目前，塞爾維亞政府共採購輝瑞、俄羅斯 「衛星V」號、中國國藥滅活等三種疫苗，中國疫苗是首次大批量到貨的疫苗。陳波表示，國藥疫苗在中國註冊兩周之後，大批疫苗便抵達了塞爾維亞；中國是世界上第一個承諾新冠疫苗做為公共產品的國家，希望中國疫苗為塞爾維亞最終控制疫情發揮重要作用。

俄羅斯衛星網引述塞爾維亞國家抗疫指揮部成員表示，與美國輝瑞疫苗和俄羅斯加馬列亞中心新冠疫苗一樣，中國國藥集團的新冠疫苗也將先臨時註冊後再正式註冊。塞爾維亞將在通過註冊後，優先為醫護工作者和教育工作者接種。