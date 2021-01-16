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防缺電 中上月煤炭進口量暴增234.8%

記者林則宏／綜合報導
大批澳洲運煤船在中國等待卸貨。（新華社）
大批澳洲運煤船在中國等待卸貨。（新華社）

中國去年底傳出多地缺電消息，為確保民眾在寒冬時節的用電需求，中國煤炭進口量在連跌七個月後，上個月突然暴增。財新網報導，根據中國海關總署公布的統計數據，2020年12月，中國進口煤及褐煤達3907.5萬噸，比11月成長234.8%，較前一年同期更暴增1309.6%。

2020年全年，中國進口煤及褐煤3.04億噸，年增長1.49%，為中國煤炭進口量自2016年以來連續第五年成長。在進口價格方面，按海關總署公布的價格測算，去年中國進口煤均價年比下降13.4%，與全球煤價因需求下跌走低的總體趨勢一致。

財新網指出，去年全年中國煤炭進口量呈現「先漲後跌又回升」走勢，1至4月進口量年比顯著上漲，5至11月大降，其中10月年比跌幅更高達46.56%，但12月煤炭進口量又突然暴增。

報導稱，中國上個月進口煤激增，主要原因是為緩解國內電煤供應壓力，煤炭進口政策有所放鬆。去年12月以來，湖南、江西等多地用電負荷創歷史新高，與此同時，受中國煤炭主產區產量受限、進口量下降等因素影響，供需陷入緊張。

當時，中國不少地方因供電不足相繼傳出停電消息，民眾當時甚至自我調侃稱，「照明基本靠油，取暖基本靠抖」。

對此，國務院總理李克強日前明確提出，「群眾冷暖無小事。要以對人民群眾高度負責的態度，確保人民群眾安全溫暖過冬。」他要求，要「多措並舉」保持煤炭供需平衡，決不允許發生人為斷供情況。

但中國大舉進口煤炭的同時，因中澳雙邊關係仍陷於僵局，澳洲煤炭依舊被北京拒於門外。澳大利亞人報中文網14日報導，北京當局近日已向滯留中國外海多時，裝載近800萬噸煤炭的73艘澳洲運煤船的貨主明確表示，這些煤炭將不會獲准在中國卸貨。

不過，香港01報導，澳洲一間上市煤炭公司表示，雖然中國禁止澳洲煤炭進口，並尋求在其他國家進口更多煤炭，但實際上中國最終仍是間接地購買澳洲煤炭。

據報導，澳洲煤炭上市公司Whitehaven Coal日前發表12月季度報告，指出中國的貿易限制措施，改變了海運煤炭貿易的流向，「中國已用更高成本購入俄羅斯、印尼、南非等國家的煤炭，來取代其國內生產。」然而，澳洲煤炭不再直接運到中國，並且正尋找其他地方的客戶，包括印度、巴基斯坦和中東。但傳統上，送到該些地方的煤炭，最終目的地還是中國。

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