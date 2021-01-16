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反制美國？中立法設稀土總量管制

記者蔡敏姿／綜合報導
含有稀土的礦石。 (路透)
含有稀土的礦石。 (路透)

中國稀土產量全球第一，未來將加強全產業鏈管理。工信部昨公布「稀土管理條例（徵求意見稿）」，針對稀土管理而立法的必要性，在於「維護國家利益」和產業安全的需要。

稀土被譽為「工業的維生素」，廣泛應用在冶金、軍事、電子、汽車、石油化工和新材料等領域。而中國的稀土蘊藏量約占全球的35%-40%，產量高達全球六成以上。在美中貿易戰下，曾被視為中方對付美國的「秘密武器」。

界面新聞報導，工信部強調，稀土對中國傳統產業改造、新興產業發展和國防科技工業具有不可替代的重要意義，須予以「特殊保護」，對稀土開採和冶煉分離，實施「行政許可和項目核准」，並建立總量指標管理制度。

意見稿指出，稀土企業需按照總量指標使用方案，實施稀土開採或者稀土冶煉分離。對超指標開採、分離的企業，將依據職責分工責令停止違法行為，沒收稀土產品和違法所得，處違法所得一倍以上五倍以下的罰款。

新浪財經報導，早年，中國對稀土一直實行出口配額制。2015年起，取消出口配額制，並整合中國稀土礦山和冶煉分離企業，形成六大稀土集團。官方每年分兩個批次對六大稀土集團分派稀土礦產品和冶煉分離產品的生產配額。

中國 石油 美國

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