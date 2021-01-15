約旦首相、土耳其總統 帶頭接種中國疫苗

土耳其總統埃爾多安14日在首都安卡拉接種中國科興公司生產的新冠疫苗。（路透）

約旦、土耳其兩國已分別批准中國 國藥集團中國生物新冠疫苗 、中國北京 科興中維生物技術公司的克爾來福新冠疫苗緊急使用。約旦首相貝希爾．哈蘇奈及土耳其總統艾爾段並先後在當地時間10、13日帶頭接種了疫苗。兩國都表示，他們購買的中國新冠疫苗是安全有效的，呼籲全國人民接種。

來源：世界新聞網快看世界

觀察者網報導，據微信公眾號「中國生物」14日消息，當地時間1月13日，約旦啟動新冠疫苗全國接種工作。這是繼約旦衛生大臣納齊爾．奧貝達特於10日公開表示，約旦首相貝希爾．哈蘇奈和多名大臣都已接種了中國生物的新冠滅活疫苗之後，官方再次呼籲全國人民接種；納齊爾·奧貝達特並強調，約旦參加了中國疫苗的臨床試驗，約旦強化接種購買的疫苗都是安全有效的。

約旦食品藥品監督管理局（JFDA）是在9日宣布授權緊急使用國藥集團中國生物新冠疫苗。中國生物新冠滅活疫苗在全球接種志願者入組已逾6萬人，覆蓋125個國籍，已在除中國以外的5個國家獲批緊急使用，在2個國家獲批註冊上市。

另央視新聞報導，土耳其總統艾爾段14日晚在安卡拉城市醫院接種了中國北京科興中維生物技術有限公司的克爾來福新冠疫苗。土耳其衞生部土耳其藥品和醫療設備局13日批准緊急使用這款疫苗，隨後土耳其全國的醫護工作者從14日起開始接種。

報導引述科賈在新聞發布會上表示，中國疫苗是安全的，並稱土耳其政要接種疫苗將為民眾樹立榜樣。截至14日發稿時，當天已經有超過25萬的土耳其醫護工作者接種了中國疫苗。