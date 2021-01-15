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13世衛專家抵武漢 2人陽性在新加坡被攔

特派記者陳言喬、林汪靜／綜合報導
世衛組織專家昨抵達武漢，展開對新冠肺炎病毒溯源工作。（路透）
世衛組織專家昨抵達武漢，展開對新冠肺炎病毒溯源工作。（路透）

世界衛生組織（WHO）13名專家乘坐的酷航TR120航班14日上午11時已抵達武漢天河機場，將與中國專家一道開展新冠病毒溯源研究工作。路透報導，兩名專家在新加坡登機時，因為驗出新冠病毒抗體檢測陽性，被中國官員阻止登機。目前兩人留在新加坡重新進行檢測。

來源：YouTube

WHO在推特表示，專家組的15名成員出發前在自己的國家都做過檢測，結果均為陰性，但有兩名成員在新加坡進行新冠病毒抗體檢測呈陽性，這兩情成員仍留在新加坡進行病毒檢測，「他們都正在重新進行IgM和IgG抗體檢測。」

WHO專家組其餘的13名成員14日已按照計畫抵達武漢。專家組抵達後將在機場接受咽拭子和血清抗體兩項檢測，並按照規定接受14天隔離。在這期間，中方的科學家和醫學專家將跟國際專家組透過視訊的方式進行深入交流。

封面新聞報導，國家衛健委新聞發言人米鋒13日表示，新冠病毒的溯源是科學的問題，WHO也將視需要對其他國家和地區進行類似的考察，中方也願意繼續與WHO及國際專家就此開展密切合作，為全球新冠病毒的溯源做出貢獻。

檢測 WHO 新加坡

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