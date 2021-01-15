3000套貨櫃屋! 河北版「火神山」拚3天到位

中建二局員工在石家莊市集中隔離點建設工地施工。（新華社）

河北石家莊疫情 十分嚴峻，逾2萬人實施異地集中隔離。當地13日開始建設河北版「火神山」臨時隔離點，占地約500畝，24小時不停歇施工，拚3天內將3000套貨櫃屋在現場到位，採取「一人一間，不能出房間」的模式防控。到14日晚上，已迅速搭設完成200多套集成房主體，包括配套設備全部完工的集成房有30多套。

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河北衞健委數據顯示，石家莊疫情確診病例分布在12個縣區，76.39%發生在藁城區，藁城區95.62%發生在增村鎮。此次實施異地隔離的15個村均為藁城區下轄村。共計逾2萬人實行異地集中隔離。

中新網報導，臨時隔離點施工場地位於正定縣文正大街諸福屯鎮固營村。河北唐山市蘆台經濟開發區發展改革副局長趙晨曦表示，14日凌晨4時，首批1312間貨櫃屋已順利抵達，另有1000間正在路上，預計當晚可以運到。15日3000間貨櫃屋將全部到位。

國家電網石家莊供電公司黨建部徐廣指出，由於現場沒有電力設備，為配合集中隔離點建設，該公司連夜調派300名電力工人進入場地，為應付嚴寒，工人們分成兩班，每班工作4小時，24小時不間斷施工。

同時，現場附近一個10多公尺高的鐵塔格外醒目，正在進行調試的中通服設計院設計員張永濤說，由於集中隔離點訊號較差，為保障通訊，13日晚間，中國 鐵塔石家莊分公司來到現場開始搭建這座通訊基地台，14日下午就可以投入使用，屆時將能提供5G和4G訊號覆蓋。

文匯報報導，專家表示，河北的異地集中隔離舉措，既保障物資供應也方便進行核酸檢測 ，將為地廣人稀、防疫資源相對薄弱的農村抗疫提供借鑒。

衞健委員會救治專家童朝暉表示，一個村可能有幾十戶甚至上百戶居民，只封村門，村裡的人還是互通的，所以要找一個合適的地方集中隔離，同時讓他們養成良好的生活習慣。

疾病預防控制中心病毒所所長齊順祥指出，集中隔離點採取「一人一間，不能出房間」的模式，三餐飯菜由專人送到門口，被隔離人員再自行把飯菜拿到屋內，和外人不會接觸。