時隔242天 中國再現本土死亡病例
中國本土新冠肺炎疫情日趨嚴重，14日新增確診病例144例，在135例本土病例中，河北占90例、黑龍江43例，數字是10個月來最多。同時，時隔242天後驚現死亡病例，死者是河北省確診病例。消息一出在網上引起網民震驚，微博點擊率飆破1億。黑龍江疫情也緊急，宣布進緊急狀態，近4千萬人居家隔離。
來源：YouTube
綜合媒體報導，河北省衛健委通報，這名死亡病例為68歲石家莊市藁城區女性，9日核酸陽性，原患有心肌損傷綜合症，後來逐漸出現肝腎功能損傷。病情發展快速，除了藥物治療，還用到了氣管插管，體外膜肺支持。國家級、省專家在床旁聯合查房，還有多地專家線上會診。患者於13日因肺炎重症導致多器官功能衰竭逝世。
醫療救治專家組長閻錫新指出，這起死亡病例除了給具有基礎性疾病人群敲響警鐘以外，河北此次疫情另有一個特點值得重視，就是此次疫情患者年齡偏大。
這是自去年5月17日時隔8個多月，再次出現本土死亡病例。「太震驚了，在中國已經很久沒有看到『病毒死亡』字眼了」，網友皆希望疫情能儘快結束。
國家衛生健康委員會14日公布最新疫情，新增確診病例144例，本土病例135例（河北90例，黑龍江43例）。
疫情目前以河北省最嚴重，已有523例本土確診病例、320例本土無症狀感染者。昨日通報新增的第81例軌跡涉及四所幼兒園、一所小學、高鐵、網約車和餐廳。通報中有66名確診者參加過婚宴。
石家莊市已緊急撤離15個村約2萬居民赴他處集中安置隔離，目前施工人員正於正定縣建設500畝面積的集中隔離點，預計3天內完成。
報導指出，另一重災區為黑龍江餒化市望奎縣最嚴重，到昨天下午已累計92例確診，全市被列為中風險區，人車管控。黑龍江省政府宣布，該省已進入應急狀態，並下令省內3750多萬居民原地不動，除緊急情況外，不得出省。該省已經取消所有的集會計畫。500萬人口的綏化市在發現45例無症狀感染病例後，已經封城，公共交通已經暫停。
綏化市居民李先生表示「現在就是無論有沒有疫情都要封城」，當地政府宣布無限期居家隔離、並做核酸排查。具體封到幾號，目前沒有明確的通知。
上一則
大連女幹部闖防疫哨卡 一通電話讓「盧書記」成全國名人
下一則
FB留言