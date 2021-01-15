時隔242天 中國再現本土死亡病例

中國紅十字基金會防疫消殺志願服務隊在河北石家莊新樂市開展防疫消殺工作。（新華社）

中國 本土新冠肺炎疫情 日趨嚴重，14日新增確診病例144例，在135例本土病例中，河北占90例、黑龍江43例，數字是10個月來最多。同時，時隔242天後驚現死亡病例，死者是河北省確診病例。消息一出在網上引起網民震驚，微博點擊率飆破1億。黑龍江疫情也緊急，宣布進緊急狀態，近4千萬人居家隔離。

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綜合媒體報導，河北省衛健委通報，這名死亡病例為68歲石家莊市藁城區女性，9日核酸陽性，原患有心肌損傷綜合症，後來逐漸出現肝腎功能損傷。病情發展快速，除了藥物治療，還用到了氣管插管，體外膜肺支持。國家級、省專家在床旁聯合查房，還有多地專家線上會診。患者於13日因肺炎重症導致多器官功能衰竭逝世。

醫療救治專家組長閻錫新指出，這起死亡病例除了給具有基礎性疾病人群敲響警鐘以外，河北此次疫情另有一個特點值得重視，就是此次疫情患者年齡偏大。

這是自去年5月17日時隔8個多月，再次出現本土死亡病例。「太震驚了，在中國已經很久沒有看到『病毒死亡』字眼了」，網友皆希望疫情能儘快結束。

國家衛生健康委員會14日公布最新疫情，新增確診病例144例，本土病例135例（河北90例，黑龍江43例）。

疫情目前以河北省最嚴重，已有523例本土確診病例、320例本土無症狀感染者。昨日通報新增的第81例軌跡涉及四所幼兒園、一所小學、高鐵、網約車和餐廳。通報中有66名確診者參加過婚宴。

石家莊市已緊急撤離15個村約2萬居民赴他處集中安置隔離，目前施工人員正於正定縣建設500畝面積的集中隔離點，預計3天內完成。

報導指出，另一重災區為黑龍江餒化市望奎縣最嚴重，到昨天下午已累計92例確診，全市被列為中風險區，人車管控。黑龍江省政府宣布，該省已進入應急狀態，並下令省內3750多萬居民原地不動，除緊急情況外，不得出省。該省已經取消所有的集會計畫。500萬人口的綏化市在發現45例無症狀感染病例後，已經封城 ，公共交通已經暫停。

綏化市居民李先生表示「現在就是無論有沒有疫情都要封城」，當地政府宣布無限期居家隔離、並做核酸排查。具體封到幾號，目前沒有明確的通知。