加拿大准孟晚舟團聚家人 中允康明凱2人通話家人

華為前財務長孟晚舟。(路透資料照片)

加媒報導，加拿大 移民局已特別批准華為前財務長孟晚舟 的家人赴溫哥華與她團聚。然而，遭中方羈押的兩名加拿大人，卻仍被剝奪家屬和律師探視的權利。對此，中國 外交部發言人趙立堅稱，中國從「人道主義考慮」，已允許先前被捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）於上個月聖誕節期間，與他們的家人通話。

綜合自由亞洲電台、中央社報導，因為新冠疫情，加拿大關閉了國境，禁止外國人入境，除非外國人要來探望直系的加拿大公民或居民。儘管孟晚舟不是加拿大公民或居民，但加拿大政府基於人道考量，允許她的丈夫和孩子入境探望。孟晚舟還包下一家餐廳，與十幾個人共同慶祝聖誕節。

孟晚舟的律師12日在法庭上表示，孟晚舟的丈夫劉曉棕和兩個孩子於2020年底申請豁免從中國赴加拿大。劉曉棕在去年10月抵達，兩個孩子隨後在12月抵達。他們目前都留在加拿大。

輿論抨擊加拿大政府如此善待孟晚舟，卻對拯救兩個加拿大人無法起到任何作用。

聯邦保守黨負責移民事務的國會議員丹喬（Raquel Dancho）表示，這一決定令人憤慨：「兩個加拿大人根本沒有基本人權，他們只獲得非常少的領事探訪機會，連家人和律師都見不著。自由黨政府沒有作為，卻只顧著為孟晚舟家人鋪紅地毯，迎接他們全家人來這裡過聖誕。我想，沒有加拿大人會感到舒服。」

加拿大外交部議會秘書奧利潘特（Rob Oliphant）說，一切都是依法進行的：「移民局依法可以為與在加拿大臨時居住的直系親屬團聚提供旅行豁免，入境也都遵循衛生指導原則。我知道很多人感到生氣，但加拿大是法治國家，我們不會因為討厭一個人就干擾我們該履行的責任。」

加拿大外交部表示，有和中國「達成協議」，令兩名加拿大人可以獲得「增加家庭和領事的探訪權」。但迄今為止，加國領事人員仍只能一個月一次探訪兩人，家人依然未能到中國探望。

中國外交部發言人趙立堅14日在記者會上提到，中方辦案部門應加方請求，從人道主義考慮，同意康明凱丶史佩弗於聖誕期間分別與家人通了電話。但是當記者詢問是否會讓兩人的家人到中國探訪，趙立堅沒有給予任何承諾。