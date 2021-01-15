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中挺進RCEP：半年內完成準備工作

記者林則宏／綜合報導
2020年11月15日，東協與中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭共15國透過視訊簽署RCEP。圖為東協會議和中國總理李克強連線。（路透）
2020年11月15日，東協與中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭共15國透過視訊簽署RCEP。圖為東協會議和中國總理李克強連線。（路透）

中國商務部新聞發言人高峰昨表示，中國從去年12月起就已經啟動「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）國內核准程序，目前進展順利。同時，相關實施準備工作也正在穩步推進中。中方協定核准和實施準備工作將在六個月內完成。

中國與東協十國及日本、南韓、澳洲、紐西蘭是在去年11月15日正式簽署RCEP。

中國海關總署新聞發言人李魁文昨也表示，海關總署正在研究推出「RCEP進出口貨物原產地管理辦法」和「經核准出口商管理辦法」，重新梳理RCEP項下申報享惠進口和出口簽證的流程，並建設配套的信息化系統，確保企業申報享惠的便利性。

李魁文稱，2020年，中國對其他14個RCEP成員國進出口總值達人民幣10.2兆元，增長3.5%，占同期中國進出口總值的31.7%。

李魁文指出，從貿易夥伴看，東協十國是中國第一大貿易夥伴，日本、南韓則是第四和第五大貿易夥伴。RCEP是全球體量最大的自貿區，涵蓋了全球約30%的人口、30%的經濟總量和30%的對外貿易，發展前景廣闊、潛力巨大。目前，中國海關正抓緊推動實施前的相關準備工作。

此外，高峰昨也重申，中國無意與世界脫鉤，也不可能脫鉤。他強調，中國的獨立自主發展與國際產業鏈供應鏈合作並不矛盾。改革開放以來，大陸不斷擴大對外開放，在自身得到發展的同時，也為推動世界經濟增長、打造全球共享的產業鏈供應鏈體系。

高峰說，「我們反對以任何名義破壞現有產業鏈供應鏈、人為製造所謂『脫鉤』的單邊主義、保護主義做法。」他指出，中方將繼續擴大市場開放，打造良好的營商環境，實現共同發展。

中國 RCEP 南韓

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