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喊話拜登？習罕見回信星巴克名譽主席 鼓勵推動這件事

中國新聞組／北京15日電
習近平日前回信給美國星巴克公司董事會名譽主席舒茲（Howard Schultz），希望星巴克公司積極努力推動中美經貿合作和兩國關係發展。(新華社)
習近平日前回信給美國星巴克公司董事會名譽主席舒茲（Howard Schultz），希望星巴克公司積極努力推動中美經貿合作和兩國關係發展。(新華社)

中國國家主席習近平日前回信給美國星巴克公司董事會名譽主席舒茲（Howard Schultz），希望星巴克公司積極努力推動中美經貿合作和兩國關係發展。由於習近平鮮少寫信給國外商業大亨，且時值美國總統當選人拜登即將就職，有媒體分析習近平可能藉此向拜登喊話，就改善中美關係釋放善意。

新華社報導，舒茲此前曾致信習近平，祝賀中國在習近平領導下即將全面建成小康社會，表達其對中國人民和中華文化的敬意。習近平在回信中強調，14億中國人民為全面建成小康社會、建設社會主義現代化進行長期艱苦努力。中國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程，將為包括星巴克等美國企業在內的世界各國企業在華發展提供更加廣闊的空間。

習近平並在信中表示，希望星巴克公司為推動中美經貿合作和兩國關係發展作出積極努力。

香港經濟日報報導，現年67歲的舒茲是星巴克的靈魂人物，他在1982年加入星巴克擔任市場及零售運營總監，將星巴克打造成咖啡巨頭。星巴克於1999年在北京開設當地第一家門市，目前已在當地近190個城市開設超過4700家門市，擁有5萬8000多名星巴克員工，是星巴克發展速度最快也是最大的海外市場。

報導指出，舒茲與中國一向友好，習近平此時回信給舒茲，時值拜登將在1月20日宣誓就職的前幾天，白宮主人易手，美國新政府對中國的經貿政策是否會有所改變是觀察焦點。習近平罕見的藉著回信星巴克的動作向拜登喊話，就改善中美關係釋放善意，引發外界關注。

中央社報導，舒茲是星巴克前執行長，也是民主黨人，2019年曾有意以獨立參選人身分角逐總統。分析人士指出，中國全面建成小康社會，農民脫貧，意味龐大消費力即將釋放，這對於星巴克等外資是重大商機，今後可能有更多星巴克咖啡店下沉到三四線城市乃至農村。

另有報導指出，星巴克與中國政界素有淵源，2006年胡錦濤訪問美國時曾稱「很想成為星巴克咖啡館的常客」；習近平2015年訪美第一站西雅圖，就是星巴克總部所在地。

美國星巴克公司董事會名譽主席舒茲（Howard Schultz）。(路透資料照片...
美國星巴克公司董事會名譽主席舒茲（Howard Schultz）。(路透資料照片)
中國國家主席習近平日前回信給美國星巴克公司，鼓勵繼續推動中美經貿合作和兩國關係發...
中國國家主席習近平日前回信給美國星巴克公司，鼓勵繼續推動中美經貿合作和兩國關係發展。(路透)

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