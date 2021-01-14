巴西調降中國科興疫苗有效率 官媒：對重症保護100%

工作人員在科興中維新冠疫苗包裝車間內工作。(新華社)

針對在巴西進行III期臨床試驗的中國 科興疫苗 整體有效性50.38%，達到世衛最低標準，中共黨媒人民日報旗下環球網指出，「對重症保護效力達100%」；北京 科興中維生物技術有限公司董事長尹衛東則指出，已有超過700萬劑滅活疫苗供應到中國各省，安全效果良好。

中央社報導，環球網以「巴西公布科興三期數據：對重症保護效力達100% 可減少近80%感染就醫」為題報導，文中引述中國疾控中心愛滋病首席專家邵一鳴解讀稱，「對重症的保護率100%，意味著該疫苗可極大幅度降低患重症的機率」，而「總體保護效力50.4%，意思是算上無需任何治療的輕症病例，該疫苗可使感染新冠肺炎的風險下降超過50%。」

報導還說，此前，土耳其公布的科興疫苗臨床結果顯示保護效力為91.3%，印尼臨床結果顯示疫苗保護效力為65.3%。一個最重要的原因是巴西臨床的受試人群全部為醫護人員，屬於高風險人群。

邵一鳴說，雖然巴西三期臨床試驗中的總體有效率數據較輝瑞和莫德納兩家公司疫苗更低，但輝瑞與莫德納疫苗的試驗對象則是普通人群，暴露風險有顯著不同，科興疫苗試驗環境的感染風險比輝瑞高三倍，比莫德納高六倍。

報導另引述北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，目前研發的疫苗主要是從預防發病和重症化角度設計的，「科興的疫苗可以減少78%的新冠病人就醫，對重症的保護效力達100%，在大流行期間是非常重要的，也是非常有意義的。」

原本巴西的三期臨床試驗數據應在去年12月初公布，但多次拖延至今年1月12日才有結果。上周，巴西曾率先公布「重症患者」測試結果，稱科興疫苗的有效率為78%，但引起不夠嚴謹的質疑。

另據香港01報導，國務院聯防聯控機制13日召開新聞發布會，會上北京科興中維生物技術有限公司董事長尹衛東指出，該滅活疫苗名為克爾來福，去年4月已進入了I期和II期臨床研究，安全和有效性得到證實。之後疫苗分別於巴西、土耳其、印尼以及智利等國進行III期臨床研究。

除了完成III期臨床研究，產業化建設亦得到加速，目前一期已完成年產五億劑的疫苗建設，並已投入正式的生產。另外二期的生產線為五億劑，現正驗收中，預計2月可投入生產。