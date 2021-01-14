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巴西新數據：中國科興疫苗有效率50.4% 擦線「及格」

中國新聞組／北京14日電
一名中國科興生物（Sinovac Biotech）員工在檢查疫苗包裝。(路透)
一名中國科興生物（Sinovac Biotech）員工在檢查疫苗包裝。(路透)

BBC中文網報導，巴西公布最新數據顯示，中國科興生物（Sinovac Biotech）開發的新冠病毒疫苗的整體有效率為50.4%。這一數字勉強符合全球監管機構要求的門檻，但遠低於上周巴西宣布的78%。

此次數據是由位於聖保羅的布坦坦研究所（Butantan Institute）12日向巴西衛生監管機構提交的。布坦坦研究所是科興生物的合作伙伴，目前其正在巴西對這一疫苗進行最後階段的臨床試驗。

報導指出，該研究所的研究人員說，有效率的降低是由於計算中包括了感染新冠病毒但僅表現出「非常輕微」症狀的患者造成的。

上周，巴西研究人員宣布了科興疫苗試驗得出了78%的有效率，他們後來將這一數字稱為「臨床有效率」。

研究人員在12日的一場記者會上解釋說，他們將這些病例分為無症狀、非常輕微、輕微、中度和重度。

據研究所的報告，此前78%的「臨床有效率」是考慮了輕、中、重度病例，但如果將志願者中出現「非常輕微」症狀的患者納入在內，新的「總體有效率」數字是50.4%。這些人不需要醫療援助。

研究人員強調，這款疫苗在預防需要治療的輕症病例方面的有效率仍是78%，在中度至重度病例方面的有效率為100%。

目前，世界衛生組織和各國監管機構普遍將50%有效率設為疫苗合格的門檻。

「這款疫苗降低了疾病的強度，」布坦坦研究所醫學總監Ricardo Palacios說道。他稱，試驗是在高度暴露於病毒的醫務人員身上進行的，而且兩劑的接種間隔很短，如果推廣到更廣泛的社區中，療效可能更好。

微生物學家Natalia Pasternak對記者們表示，試驗結果意味著該疫苗並不是萬能藥。「這不是世界上最好的疫苗，」她說道，但她表示這是一款「完全可以接受的疫苗」。

這款由中國科興生物研發的名為「克爾來福」（CoronaVac）的疫苗是一種滅活疫苗，由已殺滅的病原體製成，主要通過其中的抗原誘導細胞免疫的產生，而不會引發嚴重的疾病反應。

紐約時報此前報導，科興目前已售出三億多支疫苗，主要銷往中低收入國家，占中國發布的疫苗製造商2020年產能總量的一半左右。

印尼總統佐科（Joko Widodo）13日公開在電視直播中接種了科興的疫苗。

科興疫苗在中國本土尚未公布三期臨床試驗結果，也未獲批上市。

疫苗 中國 低收入

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