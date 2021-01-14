「打擊強制勞動」 美禁新疆棉花、番茄 英加也祭禁令

新疆沙雅縣古勒巴格鎮棉農正在採摘棉花。新疆棉花產量約占全中國的85%。(中新社)

美國 國土安全部（DHS）和海關與邊境保護局（CBP）13日宣布，停止向新疆進口棉花及番茄產品，指中國 政府涉嫌在當地以再教育和培訓名義建立的「拘留營」實施強制勞動。

香港01報導，美國國土安全部（DHS）代理副部長庫奇內利（Kenneth Cuccinelli）表示，強制勞動是現代奴隸制度，而「中國製造」並不只是反映源頭產地，而是一個警告標籤。他指出，當局不會容許任何類型的強制勞工，同時呼籲其他企業應將新疆的產品排除在供應鏈名單上。

根據CBP發出的暫扣令（Withhold Release Order），受影響的產品涵蓋多項日常用品，包括服裝、紡織品、番茄籽、罐頭番茄和番茄醬等。而在其他國家製造但使用新疆棉花或番茄的產品亦在禁止名單上。

新疆的棉花產量占全球兩成，CBP指出，美國在2020年從中國分別進口總值90億美元的棉花及1000萬美元的番茄。華府曾在去年下令禁止向新疆建設兵團進口棉花，並自此在美國港口扣起43批棉花產品。

美國之音報導，國土安全部宣布這項新的禁令後，美國服裝與鞋類協會、全國零售聯合會、零售行業領袖協會，以及美國時裝工業協會等團體立刻跟進發表類似聯合聲明。

據悉，在美國發布全面禁止進口新疆棉花和番茄禁令前，加拿大也祭出禁令。

加拿大全球事務部12日表示，新疆存在強迫勞動、大規模任意拘押等現象，與英國及其他國際夥伴協調後，決定對新疆產品採取貿易限制措施。中國駐加大使館昨日批評加方粗暴干涉中國內政，又指英加等國藉人權問題破壞中國新疆穩定發展，是螳臂擋車，不自量力，並痛批加拿大顛倒黑白、偽善、醜惡。

香港01報導，日前美國國務卿龐培歐在社交媒體上稱，美國是聯合國 最大的貢獻者，中國外交部發言人趙立堅在13日諷刺美國至今仍拖欠會費，並敦促美方要補交聯合國會費。

趙立堅表示，美國是不是聯合國最大貢獻者，國際社會自有公論；但是美國是聯合國最大的會費拖欠國，這倒是有據可查，美國動輒「毀約」「退群」也是歷歷在目。趙立堅稱，「請龐培歐先把欠聯合國的會費交了，重新加入美國退出的條約和國際組織，再大談美國的領導力吧。」