我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

「打擊強制勞動」 美禁新疆棉花、番茄 英加也祭禁令

中國新聞組／北京14日電
新疆沙雅縣古勒巴格鎮棉農正在採摘棉花。新疆棉花產量約占全中國的85%。(中新社)
新疆沙雅縣古勒巴格鎮棉農正在採摘棉花。新疆棉花產量約占全中國的85%。(中新社)

美國國土安全部（DHS）和海關與邊境保護局（CBP）13日宣布，停止向新疆進口棉花及番茄產品，指中國政府涉嫌在當地以再教育和培訓名義建立的「拘留營」實施強制勞動。

香港01報導，美國國土安全部（DHS）代理副部長庫奇內利（Kenneth Cuccinelli）表示，強制勞動是現代奴隸制度，而「中國製造」並不只是反映源頭產地，而是一個警告標籤。他指出，當局不會容許任何類型的強制勞工，同時呼籲其他企業應將新疆的產品排除在供應鏈名單上。

根據CBP發出的暫扣令（Withhold Release Order），受影響的產品涵蓋多項日常用品，包括服裝、紡織品、番茄籽、罐頭番茄和番茄醬等。而在其他國家製造但使用新疆棉花或番茄的產品亦在禁止名單上。

新疆的棉花產量占全球兩成，CBP指出，美國在2020年從中國分別進口總值90億美元的棉花及1000萬美元的番茄。華府曾在去年下令禁止向新疆建設兵團進口棉花，並自此在美國港口扣起43批棉花產品。

美國之音報導，國土安全部宣布這項新的禁令後，美國服裝與鞋類協會、全國零售聯合會、零售行業領袖協會，以及美國時裝工業協會等團體立刻跟進發表類似聯合聲明。

據悉，在美國發布全面禁止進口新疆棉花和番茄禁令前，加拿大也祭出禁令。

加拿大全球事務部12日表示，新疆存在強迫勞動、大規模任意拘押等現象，與英國及其他國際夥伴協調後，決定對新疆產品採取貿易限制措施。中國駐加大使館昨日批評加方粗暴干涉中國內政，又指英加等國藉人權問題破壞中國新疆穩定發展，是螳臂擋車，不自量力，並痛批加拿大顛倒黑白、偽善、醜惡。

香港01報導，日前美國國務卿龐培歐在社交媒體上稱，美國是聯合國最大的貢獻者，中國外交部發言人趙立堅在13日諷刺美國至今仍拖欠會費，並敦促美方要補交聯合國會費。

趙立堅表示，美國是不是聯合國最大貢獻者，國際社會自有公論；但是美國是聯合國最大的會費拖欠國，這倒是有據可查，美國動輒「毀約」「退群」也是歷歷在目。趙立堅稱，「請龐培歐先把欠聯合國的會費交了，重新加入美國退出的條約和國際組織，再大談美國的領導力吧。」

美國 中國 聯合國

上一則

防疫！茅台禁員工離開仁懷 少林寺再度閉門謝客

下一則

明星網紅都有！深圳笨鳥公司個資外洩 涉2.14億人

延伸閱讀

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
美禁止新疆棉製品和蕃茄進口 指中國壓迫維族勞動

美禁止新疆棉製品和蕃茄進口 指中國壓迫維族勞動
美新冠確診破2300萬例 不到2周就增300萬例

美新冠確診破2300萬例 不到2周就增300萬例
美政權交接前解密印太戰略框架 視中、朝為安全威脅

美政權交接前解密印太戰略框架 視中、朝為安全威脅

熱門新聞

小航（化名）大學時期認識一名衣索比亞留學生，認識短短半個月便相戀。（取材自微博）

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

2021-01-08 13:00
14歲小新娘明顯的挺著大肚子。（視頻截圖）

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

2021-01-10 09:00
林建名(左)曾與小他51歲的何傲兒(右)譜爺孫戀。(中通社資料照片)

香港娛樂大亨林建名癌逝 曾鬧爺孫戀、自誇性伴逾千人

2021-01-08 02:15
技術人員在觀察胚胎。(取材自南國早報)

廣西43歲婦女絕經數月後懷孕 寶寶一出生就「10歲」

2021-01-08 12:00
女徒弟今年42歲，老中醫則80歲，使這場婚禮在當地很轟動。（視頻截圖）

42歲女徒弟「傳承針灸」嫁80歲老中醫 網友覺得…有內情

2021-01-10 10:00
中國官媒「環球時報」總編輯胡錫進撰文表示，中國可在台海與美方對決，把美國打成落水狗。（觀察者網）

胡錫進：中國可在台海與美方對決 把美國打成落水狗

2021-01-12 11:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休