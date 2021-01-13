美媒：還沒等川普封殺 TikTok先把他下架了

2020年10月，TikTok曾掀起一陣「川普舞姿挑戰」。(取材自環球時報)

美國 總統川普 迄今無法阻止中國科技公司字節跳動旗下短視頻應用程序TikTok 在美國的運營，後者近日甚至扭轉了局面——該軟件證實，正在刪除川普演講的一些視頻，因為它們違反了該公司的「不實信息政策」。

「還沒等川普封殺，TikTok先把川普禁了」。美國財經媒體財富雜誌網站1月11日以此為題刊文指出，川普沒有個人的TikTok帳戶，但是TikTok對這位總統的禁令和推特（Twitter）、Facebook、Instagram以及Snapchat的行動如出一轍：在上周由川普煽動的國會山襲擊之後，它們都關閉了川普在其平台上的帳戶。

文章表示，除了刪除總統演講的視頻外，TikTok還禁止了某些與襲擊國會大廈有關的主題標籤，例如#stopthesteal（停止盜竊選票），這是一項旨在顛覆美國總統選舉結果的運動，這些人堅定地支持川普自己一再宣稱的虛假說法，即認為川普贏得了大選。

TikTok在一份聲明中說：「TikTok不會容許平台上出現任何仇視和暴力的行為。試圖煽動、美化或推動暴力的內容或帳戶違反了我們的社區准則，並將被刪除。」

這場禁令風波從2020年8月開始，當時，川普簽署一項行政命令，稱出於國家安全考慮，將限制TikTok在美國的業務。對此，TikTok及其平台上的內容創建者提起了各種訴訟。在10月和12月的幾起不同案件中，兩名聯邦法官都分別禁止了政府對TikTok實行禁令，有效地阻止了政府執行這項措施。12月28日，川普政府再次對12月「禁止實行禁令」的裁決提出上訴。

同時，字節跳動也在想方設法應對川普的命令，開始尋找一家美國公司，既可以收購TikTok的美國業務、又能夠規避對該軟件在美國運營的禁令。

美國商務部一再延長為字節跳動設定的最後期限——即要麼完成TikTok在美國業務的出售、要麼面臨美國禁令的最後期限。12月4日，最新的期限平靜地過去。但TikTok銷售談判仍在進行中；商務部也沒有再設定新的期限；而且該應用程序在美國仍然可以正常運行。