美媒：還沒等川普封殺 TikTok先把他下架了
美國總統川普迄今無法阻止中國科技公司字節跳動旗下短視頻應用程序TikTok在美國的運營，後者近日甚至扭轉了局面——該軟件證實，正在刪除川普演講的一些視頻，因為它們違反了該公司的「不實信息政策」。
「還沒等川普封殺，TikTok先把川普禁了」。美國財經媒體財富雜誌網站1月11日以此為題刊文指出，川普沒有個人的TikTok帳戶，但是TikTok對這位總統的禁令和推特（Twitter）、Facebook、Instagram以及Snapchat的行動如出一轍：在上周由川普煽動的國會山襲擊之後，它們都關閉了川普在其平台上的帳戶。
文章表示，除了刪除總統演講的視頻外，TikTok還禁止了某些與襲擊國會大廈有關的主題標籤，例如#stopthesteal（停止盜竊選票），這是一項旨在顛覆美國總統選舉結果的運動，這些人堅定地支持川普自己一再宣稱的虛假說法，即認為川普贏得了大選。
TikTok在一份聲明中說：「TikTok不會容許平台上出現任何仇視和暴力的行為。試圖煽動、美化或推動暴力的內容或帳戶違反了我們的社區准則，並將被刪除。」
這場禁令風波從2020年8月開始，當時，川普簽署一項行政命令，稱出於國家安全考慮，將限制TikTok在美國的業務。對此，TikTok及其平台上的內容創建者提起了各種訴訟。在10月和12月的幾起不同案件中，兩名聯邦法官都分別禁止了政府對TikTok實行禁令，有效地阻止了政府執行這項措施。12月28日，川普政府再次對12月「禁止實行禁令」的裁決提出上訴。
同時，字節跳動也在想方設法應對川普的命令，開始尋找一家美國公司，既可以收購TikTok的美國業務、又能夠規避對該軟件在美國運營的禁令。
美國商務部一再延長為字節跳動設定的最後期限——即要麼完成TikTok在美國業務的出售、要麼面臨美國禁令的最後期限。12月4日，最新的期限平靜地過去。但TikTok銷售談判仍在進行中；商務部也沒有再設定新的期限；而且該應用程序在美國仍然可以正常運行。
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