中紀委引用「戰狼畫手」新作 諷「美式民主瓦解」

烏合麒麟近日發表最新諷刺類畫作「三權分立」。(取材自微博)

趙立堅日前推文發布「戰狼畫手」烏合麒麟的漫畫、譴責澳軍暴行，讓烏合麒麟的政治諷刺漫畫廣為人知。烏合麒麟近日又出新作，引發網民熱議。值得一提的是，中國 共產黨中央紀律檢查委員會（簡稱中紀委）引用該畫來諷刺美國 衝擊國會事件。

香港01報導，烏合麒麟於1月10日在微博帳號上發布新畫作「三權分立」，由於此人的畫作曾引起澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的直接指責，所以在發布後很快就受到了中國網民及官方組織的關注。

據報導，有上千網友在畫作下留言，中紀委官網也引用這幅畫，發布題為「美式民主撕下最後的遮羞布」的評論，指美國衝擊國會事件「就像是最後一根稻草，壓垮了美式民主虛假表象」。

從文章中看，中紀委關注到了畫中的四個彈坑、學籍、被國旗覆蓋的屍體、手機、偷選票的兩個政客等等，但這些並沒能完全涵蓋中國網友們對畫作中各種細節的關注點。

報導指出，首先受到關注中國網友們關注的是畫中的六個人（不含屍體）、三種形象。其中，分別是兩個政客、兩個警察 和兩個衝入國會大廈的川普（Donald Trump）支持者。畫中還配文「Thief Mob Murderer Separation of powers」，意即「小偷、暴徒、殺人犯分權制」，與3種形象一一對應。