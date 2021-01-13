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留美博士范軼然遇害 北大悼：痛失優秀校友

中國新聞組／北京13日電
留美博士范軼然日前在芝加哥遭槍擊身亡。圖為的范軼然生前在研讀劇本。 (取材自微信/芝加哥風車劇社)
留美博士范軼然日前在芝加哥遭槍擊身亡。圖為的范軼然生前在研讀劇本。 (取材自微信/芝加哥風車劇社)

30歲的中國北大畢業生、留美博士范軼然日前在芝加哥槍擊身亡，芝加哥警方稱范當時坐車裡等女友，遭槍擊後，彈殼還掉駕駛座…。案發細節披露，讓華人圈更感不捨，北大也發文悼念，「我們痛失一名優秀校友」；美駐華大使館第一時間向范軼然家人和朋友表慰問，並稱暴力事件不可理喻。

綜合媒體報導，當地時間1月9日13時50分，32歲的槍手傑森·南丁格爾在芝加哥南側的一個街區公寓樓的停車場突然開槍。范軼然女友當時去看牙醫，范軼然坐在車內副駕駛等她。等她回到停車場後，卻發現范軼然已經在車內中槍。兇手使用的大口徑45手槍子彈彈殼，就掉在駕駛座上。

南丁格爾無差別射擊造成了包括范軼然在內的共4人死亡3人受傷，南丁格爾也在與追捕他的警察槍戰中被擊斃。

報導指出，范軼然畢業於北京大學光華管理學院本科，並獲得了哲學雙學位，之後就讀於劍橋大學與芝加哥大學。芝加哥大學經濟學教授、諾貝爾經濟學獎得主拉爾斯·彼得·漢森惋惜不已，他哀嘆道，「范軼然是我最好的研究生，也是最優秀的同事，更是非常好的一個人。」

外交部領事保護中心稱，中國駐芝加哥總領館已第一時間與當地警方聯繫、范軼然家屬取得聯繫。也將協助他的父母辦好簽證，並向芝加哥政府、美國國務院申請免除14天的隔離，讓他們能盡快見到范軼然。

北大融媒體中心12日發布「痛悼英才！北大校友范軼然在美國芝加哥槍擊案中不幸罹難」文章。文中稱，「我們痛失一名優秀的校友，經濟金融研究領域失去了一名熱愛學術、充滿潛力的明日之星！」

此外，北大芝加哥校友會也準備為范軼然募捐，之後將把募捐到的款項交給他的家人。

北大光華一名畢業生江同學表示，聽到這個消息簡直難以置信。范軼然是她的師兄，非常優秀，在學校時就非常有名。「我和他合作過，他真的超級厲害，怎麼突然就……。」

芝加哥 槍擊 美國

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