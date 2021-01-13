緊張升級 澳洲阻中國收購建築商

澳洲 政府表示將以國家安全為由，阻止中國 建築集團收購當地建築承包商Probuild後，中國建築集團已撤回收購提議。

美國之音報導，澳洲拒絕中國建築集團對Probuild提出的收購建議，顯示中澳之間的緊張關係持續升級。澳洲政府拒絕這樁收購建議的理由是保護國家安全。這家澳洲建築商曾經參與過一些備受矚目的建築項目。

總部位於澳洲的建築承包商普羅比爾德公司的大股東--南非公司WBHO本月11日晚間在提交給約翰內斯堡證交所的文件中說，在得知澳洲外資收購監管機構將「以國家安全為由」拒絕其收購建議後，「一家大型國際建築和民用服務公司」撤回了收購要約。

澳洲金融評論報12日稱，中建集團計畫斥資3億澳元（2.31億美元）收購WBHO持有普羅比爾德公司的88%股份。

WBHO沒有透露這個有意向的買家名字，普羅比爾德公司發言人謝絕置評。

澳洲財政部長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)也沒有就這樁收購案發表評論。呂登貝格負責監督澳洲外資投資 審核局(FIRB)。

澳洲政府的行動引發中國的不滿。中國外交部發言人趙立堅在12日的記者會上說，這是澳洲政府將貿易、投資問題政治化，違背市場經濟原則和中澳自貿協定精神，對中國企業採取歧視性做法的最新例證，干擾了中澳務實合作的良好發展勢頭。

據悉，澳洲和中國之間的關係去年急轉直下，諸如澳洲呼籲調查新冠疫情源頭、禁止華為參與澳洲5G網路建設等，都遭到中國猛烈抨擊。