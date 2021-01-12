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龐培歐瘋狂? 趙立堅批操弄涉台議題 環時：未來十天回擊不手軟

中國新聞組╱北京12日電
外交部發言人趙立堅。（取材自中國外交部官網）
外交部發言人趙立堅。（取材自中國外交部官網）

川普任期剩不到十天，但對中美關係來說這很可能是最具挑戰性的十天。美國國務卿龐培歐宣布取消美台交往限制，引起北京強烈反應，中國外交部發言人趙立堅11日稱，奉勸龐培歐之流認清歷史潮流，停止操弄涉台議題；環球時報則發社評放話，「未來十天，中方回擊挑釁絕不會手軟。」

本報系聯合報報導，趙立堅在例行記者會上表示，中國大陸對美方舉動堅決反對，對此強烈譴責。趙指出，美國政府在台灣問題上是向中方作出過嚴肅承諾的。美方應該言而有信，不得以任何藉口曲解和背離。

趙立堅稱，美方所謂「與台灣關係法」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方從一開始就堅決反對在台灣問題上，美方應該遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是美方單方面搞的「與台灣關係法」。

趙立堅強調，中國大陸人民捍衛主權和領土完整的決心堅定不移，他表示，任何損害中國大陸核心利益的行徑，都將遭到中方堅決回擊，也不可能得逞。

環球時報11日刊發社評指出，這屆美國政府的任期只剩下十天，但對中美關係來說這很可能是最具挑戰性的十天。「龐培歐進入極其瘋狂的狀態，大有將反華牌出盡，搞出過去完全不可思議的極限破壞之勢。」

社評稱，「讓我們把實力和決心都拿出來，與美方的極限挑釁做一次對決。我們要讓龐培歐等人因為誤判形勢的狂妄之舉而名譽掃地，在台海這個地方把他們打成落水狗。」

社評還說：「他們（美方）一旦在台海上演出格之舉，我們可以痛痛快快地回擊，不僅露頭就打，而且要往狠裡打，要把最後十天的鬥爭變成中國大陸向美台雙方劃清底線、展示他們撞線嚴重後果的立威過程。」

中國 台灣 趙立堅

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