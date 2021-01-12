印度送回走失解放軍 邊境依舊對峙

中印雙方持續在邊境對峙。據央視新聞10日發布短片顯示，駐中印邊境解放軍在已結冰的曼冬錯（斯潘古爾湖）湖面上進行新年開訓。（央視畫面截圖）

中共 軍方證實，根據中印雙方有關協議，中共邊防部隊一名因天黑、地形複雜等原因走失的士兵，已由印方於11日中午移交中共邊防部隊。

據中國軍網披露，中共邊防部隊一名士兵因天黑、地形複雜等原因日前走失。事發後，中共邊防部隊第一時間向印方通報情況，並希望印方協助搜尋救援。近兩個小時後，印方明確回覆找到一名中方走失士兵，待請示上級後歸還移交中方。

環球時報引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰指出，中印邊境 部隊人員迷路並不是稀罕之事，因為地形複雜，標識不明顯，一線士兵誤入對方一側常有發生，中印雙方因此針對性地制訂有相關協議協定。

士兵走失雖順利交還，但中印雙方持續在邊境對峙。據央視新聞10日發布短片顯示，駐中印邊境解放軍在已結冰的曼冬錯（斯潘古爾湖）湖面上進行新年開訓。

短片中可看到，解放軍在湖面上進行刺殺、格鬥等日常訓練。這些訓練結束後，解放軍又進行負重登山訓練。

據媒體報導，中印雙方近日在邊境部署不斷，新的圖像顯示，印度 軍隊在中印邊境西線的班公湖、曼冬錯地區加強部署。

目前中印雙方已經在邊界兩側部署數千名士兵，並繼續占據重要的戰略陣地。印度邊境公路組織正在佐吉山口的公路進行除雪作業。該山口海拔3520公尺，整個冬天積雪高達10公尺以上。