中發布國際合作白皮書 傾斜「帶路」國家

中國發布國際合作白皮書：向一帶一路國家傾斜。(路透)

中國 國務院新聞辦公室10日發布《新時代的中國國際發展合作》白皮書，提到中國國際發展合作規模穩步增長，並更多向亞洲、非洲地區最不發達國家和「一帶一路 」發展中國家傾斜。

據澎湃新聞報導，白皮書由前言、正文和結束語組成。正文包括八個部分，分別是：人類命運共同體理念引領新時代中國國際發展合作、新時代中國國際發展合作取得新進展、助力共建一帶一路國際合作、推動落實聯合國 2030年可持續發展議程、攜手應對全球人道主義挑戰、支持發展中國家增強自主發展能力、加強國際交流與三方合作、中國國際發展合作展望。

白皮書指出，中共18大以來，發展進入新時代。國家主席習近平提出構建人類命運共同體、共建一帶一路等新思想新倡議。在一系列重大國際場合宣布務實合作舉措，為破解全球發展難題、推動落實聯合國2030年可持續發展議程提出中國方案。對外援助順應時代要求，向國際發展合作轉型升級。

白皮書指出，新時代的中國國際發展合作，以推動構建人類命運共同體為引領，精神內涵更加豐富，目標方向更加清晰，行動實踐更有活力。中國國際發展合作規模穩步增長，並更多向亞洲、非洲地區最不發達國家和一帶一路發展中國家傾斜。

白皮書說，新冠肺炎疫情給世界各國人民的生命安全和健康福祉造成巨大威脅，給全球公共衛生安全帶來重大挑戰，落實聯合國2030年可持續發展議程任重道遠。展望未來，中國將繼續以人類命運共同體理念為指引，以正確義利觀為價值導向，在力所能及的範圍內積極開展國際發展合作，為全球發展注入中國力量。

白皮書強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，但和平與發展的時代主題沒有變，合作共贏、共同發展的歷史大勢沒有變。面對日益嚴峻的全球性挑戰，各國只有加強團結協作，深化和平合作、平等相待、開放包容、共贏共享的夥伴關係，才能實現持久穩定和發展，讓和平與發展的陽光普照世界。