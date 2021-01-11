6天跑5國…王毅訪非暗批美：反對強權政治

中國國務委員兼外長王毅（左）與塞席爾外長拉德貢德會談。（新華社）

中國 外交部長王毅 9日完成赴非洲五國的訪問，分析指出，王毅此行不僅鞏固了老朋友的友誼，還結交了剛果和波札那的「一帶一路 」新朋友，加大了中國在非洲的朋友圈，成果豐碩。王毅在塞席爾訪問時並暗批美國說，中方倡導多邊主義，反對強權政治，堅持不干涉別國內政。

國務委員兼外交部長王毅在2021年初就在六天中密集而緊湊地訪問奈及利亞、剛果（金）、波札那、坦尚尼亞、塞席爾等非洲五國，這是中國外長自1991年起連續31年每年首次出訪都到訪非洲。王毅在接受人民日報採訪時表示，中國外長每年首訪都要到非洲的傳統，體現中國對非洲的高度重視，儘管今年有疫情阻攔，但傳承不變。緊接著他還要出訪東南四國。

王毅在此行最後一站塞席爾訪問時表示，中國外交歷來奉行大小國家一律平等原則。他並暗批美國說，中方倡導多邊主義，反對強權政治，堅持不干涉別國內政。他並表示，大國應該率先遵守國際關係基本準則，率先堅持不干涉別國內政，率先幫助中小發展中國家，率先承擔在應對氣候變化、促進可持續發展等方面應承擔的國際責任。

談到訪非此行成果，王毅在接受人民日報採訪時表示，此行分別同五國領導人和外長進行會見會談並達成重要共識。在聯手抗疫方面，中國發起新中國成立以來最大規模人道主義救援行動，向非洲53個國家和非盟伸出援手，獲得非洲友邦肯定與讚賞，中方將繼續向非洲朋友提供緊缺抗疫物資，並願同有需要的非洲國家開展疫苗合作。

在「一帶一路」部分，王毅表示，受疫情衝擊，非洲國家迫切希望同中方加強共建「一帶一路」，提升自主發展能力。期間，剛果（金）和波札那分別同中方簽署了共建「一帶一路」諒解備忘錄，成為非洲第45和46個參與中國「一帶一路」合作的夥伴國。下一階段，中國將與非洲加強戰略對接，推動中非合作提質升級。

王毅並表示，中國迄今已在非洲修建了超過6000公里的鐵路、6000公里的公路、近20個港口等，是國際對非合作當之無愧的領頭羊。 他並重申非洲應當成為國際合作的大舞合，絕不是大國博弈的競技場。

澎湃新聞分析王毅此行「大外交」新年首訪指出，王毅此行體現了中方在中非關係中既珍視老朋友，也願意結交新朋友的態度，也加速了推進中非「一帶一路」合作，共同努力讓非洲朋友圈越來越大。雲南大學非洲研究中心學術委員會主任張春表示，這是一次危難之際的赴非訪問，傳遞出中非合作穩步前行的重要信號。

分析指出，王毅在奈及利亞達成軍事安全合作等七點重要共識，在剛果（金）、波札那簽署了「一帶一路」建設的諒解備忘錄，在坦尚尼亞同總統馬古富力舉行一系列正式會談，塞席爾也向王毅表達視中方為重要合作夥伴的態度。此行在加強與穩固中國和非洲五國雙邊關係層面獲得豐碩成果，有利於今後的中非合作的可持續發展。