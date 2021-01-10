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刺胳針：76%武漢出院者 仍有症狀

中國新聞組／北京10日電
新冠肺炎的長期後果在很大程度上仍不清楚。（路透）
新冠肺炎的長期後果在很大程度上仍不清楚。（路透）

科學期刊「刺胳針」近日刊出一篇針對2020年初曾在武漢金銀潭醫院住院的新冠病毒病人所做的病後研究指出，有76%的人確診新冠六個月後仍有肌肉無力等至少一項症狀，焦慮、抑鬱也十分常見。且即使痊癒，患者仍有一定的再次被感染風險。

搜狐網知識分子報導，2020年1月初到5月底期間，武漢金銀潭醫院共有2469名新冠患者出院，這項研究招募到1733名出院新冠患者，其中，年齡中位數為57歲。研究進行於2020年6月到9月初，距患者新冠症狀出現時間的中位數為186天，即六個月左右。

研究發現，有76%的人確診新冠六個月後仍有至少一項症狀，包括肌肉無力、疲勞和睡眠障礙，63%的患者表示仍有疲倦或肌肉無力，26%有睡眠障礙，而23%的患者有焦慮或抑鬱症狀。這些人群的症狀存在重合，即一名康復患者可能同時有多重健康問題。

報導引述研究人員評估患者的身心健康狀況結果顯示，在348名完成肺功能測試的患者中，此前的重症患者有肺功能降低的跡象。新冠病毒對其他器官的影響也有所體現，研究人員發現，在822名住院期間未出現急性腎損傷的病人中，有13%在出院後腎功能下降。

至於是否得過新冠後就無需擔心再感染病毒，研究中有94人接受了血液抗體測試，相比於感染高峰時期，他們的中和抗體水平下降了52.5%，也就是說，他們仍有一定的再次被感染風險。

報導引述「刺胳針」發布新聞稿中，該研究作者之一，中日友好醫院、首都醫科大學教授曹彬表示，新冠病毒對患者的長期影響僅僅是剛開始顯露，研究者未來仍需要進行長期的跟蹤研究，以更好地揭示這種新疾病對人類的影響。

義大利馬里奧·內格里藥理學研究所（Istituto Mario Negri）的Monica Cortinovis 等人在「刺胳針」發表評論稱，目前對新冠病毒後遺症的研究不多，這項研究提供了及時、有用的信息。不過該研究追蹤的危重症患者樣本僅有4%ICU病人，未來可擴大樣本的代表性。

刺胳針 肌肉 武漢

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