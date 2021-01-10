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浙江發「紅包」利誘就地過年 網友崩潰「天上下刀都要回家」

中國新聞組／北京10日電
許多地方為了讓民眾儘量留在當地過年，使出各種手段。（取自微信）
許多地方為了讓民眾儘量留在當地過年，使出各種手段。（取自微信）

河北疫情的影響波及全國，國家衛健委昨天公開倡導在工作地過年，防止疫情擴散。目前十餘地省市政府及企事業單位已下發倡議所屬員工在當地過年的通知，其中浙江省出奇招，發布通知鼓勵企業發放「留崗紅包」。對此，網民一片哀號稱「做不到」，去年因武漢疫情沒能回家，今年「天上下刀都必須回家」。

來源：YouTube

河北省疫情未歇，除河北周邊省分隨之加強管控，國家衛健委副主任曾益新昨天表示，要引導錯峰出行和線上消費，優化和錯峰安排學校寒假放假、春季開學的時間，倡導在工作地過年，盡可能減少人員流動，嚴控交通客流。

財雜新媒體報導，至少有11個省、市已發出倡議，希望市民就地過年，非必要，不外行。另包括北京、上海、廣東、天津、江蘇、四川等省（市）部分企事業單位也已通知員工，要求在當地過年，離開需經嚴格審批。天津部分事業單位、廣東一些國有或民營大型企業職工也陸續被告知，應留在工作地過年，去異地須「打簽報說明必要性」。

另江蘇南京、四川成都、廣東深圳等地也下發通知，要求機關（企事業單位）幹部帶頭在當地過年。河北省唐山市、衡水市進一步嚴格要求幹部職工一律不出境，確有需要的，要嚴格審批管理。河南、山東、安徽、湖南等15個勞動力輸出大省的至少32個縣市也發出倡議信，引導在外務工、求學人員「非必要不返鄉」。

「我們的防控壓力真的很大」，復旦大學公共衛生學院教授姜慶五強調，「現在是非常重要的時刻，我們還是得繃緊這根弦」。

澎湃新聞報導，多地黨政機關企事業單位接到「非必要不離X」通知，以及離開須報批的通知。例如四川省、湖南臨澧縣、廣東梅州市、深圳市、河南南陽市等地。浙江各地政府也鼓勵企業發放「留崗紅包」、安排文化旅遊活動等，留住員工在當地過年或上班。

儘管如此，網民們還是哀號聲不斷。有網民說，去年武漢封城不能回家過年，今年又不能返鄉，「我在離家三千多公里的地方工作，你猜我爸媽多想我？」，「措施不能有點彈性嗎？」、「給補貼也不夠，有些人沒條件在工作地和工地過年咋辦？」、「三個字，做不到」、「天上下刀都必須回家」。

圖為安徽宿州埇橋區發布的通知。（取材自中新網）
圖為安徽宿州埇橋區發布的通知。（取材自中新網）
往年春節旅客等待驗票資料圖。（取材自中新網）
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