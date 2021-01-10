衛健委：中國已接種逾900萬劑新冠疫苗

遼寧省瀋陽市蘇家屯區民主社區衛生服務中心，8日持續為重點人群接種新冠疫苗。（中新社）

國家衛生健康委員會副主任曾益新9日在記者會上表示，中國 自去年12月15日開始為重點人群展開新冠疫苗 接種後，迄今接種量已近750萬劑次，加上之前針對高風險人群接種的160逾萬劑次，迄今已累計開展新冠病毒疫苗接種900多萬劑次。全面有序地推進高傳播人群、高危人群和普通人群的接種工作，並實施全民免費接種。

曾益新指出，在疫苗接種工作中，中國建立了較為完善的接種點設置規範、接種人員培訓，受種人員篩查、不良反應監測、應急救治、嚴重不良反應專家會診等一系列制度，確保接種工作安全順利。

曾益新稱，900多萬劑次的接種，再次證明中國新冠病毒疫苗具有較好的安全性。隨著新冠病毒疫苗附條件上市，特別是隨著生產供應保障能力逐步提升，將全面有序地推進高傳播人群、高危人群和普通人群的接種工作，並實施全民免費接種。

曾益新說，通過有序開展接種，未來符合條件的民眾都將能實現「應接盡接」，從而構建免疫屏障，阻斷新冠病毒在國內的傳播。

另據澎湃新聞報導，自2021年元旦以來，中國已有浙江、四川、江西、海南、遼寧、福建、河南、廣西、貴州、廣東、山西、湖南、青海、寧夏、河北、內蒙古、黑龍江、江蘇、甘肅、北京 、上海、重慶、天津等，至少23個省份已經開展新冠疫苗的接種工作。