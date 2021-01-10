封城還不夠!河北2000萬居民「禁足」 隔離7天

為防疫情擴散，河北石家莊、邢台、辛集和定州宣布全民居家隔離七天。（新華社）

河北省疫情 仍未到達高峰，為防止疫情擴散，繼宣布「封城 」之後，石家莊、邢台市，以及辛集和定州先後宣布全民居家隔離7天，「人員不流動、不聚集、不出社區和村莊」。人口1100多萬的石家莊和700多萬的邢台市3天內已完成全民核酸檢測 ，石家莊累計檢出陽性人員共354人，主要集中在疫情最嚴重的藁城區。

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綜合媒體報導，6日起，2萬名醫護奔赴5000多個點位，石家莊市開始檢測工作，在72小時內完成1025萬居民的核酸檢測。石家莊市具備開展核酸檢測的機構107家，日最大檢測能力單日單管達38萬份，如果單日是混檢，1個管裡有10個樣本，最大可以到380萬份的能力。

石家莊市代市長馬宇駿指出，為防止疫情擴散，石家莊、邢台、定州全員核酸檢測完成後，要求居民繼續居家7天。為提高檢測速度，河北協調北京、天津、山東、河南等相鄰省份進行支援，大大縮短核酸檢測天數。

河北醫科大學第一醫院國家公共檢測實驗室24小時連軸運轉。這裡緊急集結了70多名專業檢測人員。醫院檢驗中心副主任孫靜娜表示：「我們24小時人不停、設備不停，單日可實現20多萬人份檢測，有的人兩天只睡了2個小時，只為盡快完成全員檢測，盡早把報告發到大家手上。」

7日晚飛抵石家莊的浙江支援河北醫療隊領隊姚強說：「我們有103名隊員，還帶來了100餘套設備和25萬人份試劑，我們將分5個組，24小時三班倒，不間停地做核酸檢測。」

1月6日至8日，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭到河北調研疫情防控工作；國家衞健委主任馬曉偉帶隊，從其他省份派出大批醫療衞生專家，赴當河北指導和協助開展疫情處置工作。

目前石家莊和邢台兩地都已實施「封城」，9日宣布全市民眾居家隔離7天，當地的超商全部暫停營業，居民購買生活必需品只得網購。擁有100多萬人口的定州和80多萬人口的辛集，也先後加入「全民隔離7天」行列。

報導指出，針對河北這次突然爆發的新冠肺炎疫情，中央到地方都正在深入進行疫情溯源調查。

河北省疾病預防控制中心應急辦主任師鑒表示，經過測序、抗體檢測、大數據篩查等工作，基本可以判斷，這次疫情跟其他已經發生過疫情的地區沒有相關性，確認疫情應是由境外輸入。

師鑒表示，石家莊的病例分布基本上都圍繞著機場很近的幾個村莊，都在機場周邊直徑幾公里的範圍內。他指出，目前看來，本月2日第1例確診病例並非零號病人。目前零號病人雖然還沒有明確對象，但肯定比第一個發現的病例要早。