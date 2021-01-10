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受損可求償! 中國頒布新法 挺中企抗美國制裁

記者林則宏、李仲維／北京10日電
中國商務部9日頒布新法，意圖反制美國頻頻對中國企業與個人實施的各種制裁。（美聯社）
中國商務部9日頒布新法，意圖反制美國頻頻對中國企業與個人實施的各種制裁。（美聯社）

美國近年來頻頻針對中國企業和個人實施各種制裁，中國商務部9日頒布「阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法」作為反制。中國人民大學法學院教授韓立余表示，根據該項新法，如果中國企業因有關外國法律與措施的不當域外適用遭受損失，可以向中國法院尋求司法救濟。

這是商務部2021年發布的第一號令。該法共計16條，已經國務院批准，自公布之日施行。條文第一條明確表示，制定該法是為了阻斷外國法律與措施不當域外適用對中國的影響，維護中國的國家主權、安全、發展利益，保護「中國公民、法人或者其他組織」的合法權益。

該法提及「對外國法律與措施不當域外適用，中國政府可根據實際情況和需要，採取必要的反制措施。」

該法指出，經有關部門評估，確認有關外國法律與措施存在不當域外適用情形的，可以由中國國務院商務主管部門發布不得承認、不得執行、不得遵守有關外國法律與措施的禁令。

該法明訂，「中國公民、法人或其他組織」，可以申請豁免遵守禁令。而有當事人遵守禁令範圍內的外國法律與措施，侵害「中國公民、法人或其他組織」合法權益的，可以依法向人民法院提起訴訟，要求該當事人賠償損失。

韓立余表示，當前外國法律與措施的不當域外適用時有發生，衝擊多邊貿易體制，正是在此背景下，制定這部法律。

韓立余說，阻斷有關外國法律與措施的不當域外適用並非中國獨有，歐盟、加拿大、墨西哥、阿根廷等國家和地區先後制定了阻斷立法。這部辦法的相關制度設計與其他國家或地區的做法是一致的。

韓立余說，該法規定「中國公民、法人或其他組織」遇到禁止或限制其與第三國正常經貿活動的不當域外適用時的報告制度，同時規定保障企業合法權益的多種救濟管道。如果中國企業因有關外國法律與措施的不當域外適用遭受損失，可以向中國法院尋求司法救濟。

中國輿論指出，該辦法主要是針對美國的「長臂管轄」。在中美關係持續緊張之際，美國多次宣布對中國企業和個人實施制裁。中國商務部此舉在於阻斷外國的「長臂管轄」，防止外國通過本國法影響中國國內事務。

中國 美國 商務部

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