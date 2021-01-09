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軍刊：引擎制約 運20只夠生產40架

中國新聞組／北京9日電
圖為運20在第12屆中國國際航空航天博覽會進行飛行表演。(中新社資料照片)
圖為運20在第12屆中國國際航空航天博覽會進行飛行表演。(中新社資料照片)

中國軍事刊物「兵工科技」近日稱，中國自俄羅斯採購的航空引擎僅夠生產40架運20，急需國產發動機補位。中國運20戰略運輸機當前的數量對比與解放軍的需求而言還太少，而當前任何擴大運20引擎生產的企圖，都繞不開引擎的制約。

香港01引述軍刊指出，自2010年以來，中國一共向俄羅斯訂購了463部D-30KP-2引擎（即運20所用發引擎），這其中要為滿足120架轟6K轟炸機的生產、改造需求而撥出一部分，剩下的大約只能夠製造40架運20。

據悉，目前中國對運20引擎國產化的方案有兩個，分別是WS-18、WS-20。其中，WS-18為中國仿造俄引擎設計所製，較於原型而言其引擎推力略有提高，整體重量與油耗則有所下降。另一種國產引擎方案WS-20則是在國產引擎WS-10的基礎上改進而來。

WS-20型引擎被認為較之WS-18更加先進，外界普遍認為其最大起飛推力可達15噸左右，相比之下WS-18的推力約為13.2噸，而運20目前使用的俄製引擎推力僅為12.5噸。

外界認為，如果WS-20能先於WS-18完成各種檢驗的話，它一定能更加勝任WS-18的角色。然而，中國空軍曾在大批換裝引擎後出現過大面積「趴窩」（受困於故障而停機）的事。這使得中國空軍對於這類換裝更加謹慎，以至於更加青睞試驗時間較長的WS-18。

另外，自由亞洲電台報導，受到美國對中國高科技實施制裁影響。近日，中國芯片供應持續緊張，越來越多半導體企業加入漲價行列。

包括華潤微外，新潔能、匯頂科技、士蘭微、富滿電子等半導體企業均發布漲價通知函。漲價幅度由10%至30%之間。

據業內人士稱，此一現象將直接影響到中國電子產品出口量，以及中國國市場及國際市場的競爭力。

中國 俄羅斯 美國

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